Fanclub von RB Leipzig sammelt zum Heimspiel gegen Hannover Spenden für „Chemnitz Nazifrei“

Leipzig. Die Rasenballisten sammeln für einen guten Zweck: Die Einnahmen seines Merchandisingstandes will der Fanclub von RB Leipzig am Samstag zum Heimspiel (15.30 Uhr) gegen Hannover 96 spenden. Das Geld geht an das Bündnis „Chemnitz Nazifrei“, auf das nach den aktuellen Vorfällen in der sächsischen Stadt viel Arbeit zukommt. Dafür haben die Rasenballisten auch ein Shirt mit der Aufschrift „Love Rasenball – Hate Racism“ entworfen, das es am dritten Bundesligaspieltag zu erwerben gibt. Auf ihrer Facebookseite schreiben sie „Wir müssen aktiv werden und aufstehen gegen Rassismus, Fremdenhass und Diskriminierung an allen Orten. … Widersprechen wir deutlich, helfen den Betroffenen von rechter Gewalt und sind solidarisch mit Initiativen und Netzwerken, die sich für eine gerechtere und bunte Welt einsetzen.“