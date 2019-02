Fanclub von RB Leipzig zu Gast in Dänemark

Leipzig. Deutsch-dänischer Fußball-Austausch der besonderen Art. Die BornaeRBullen, ein RB -Fanclub der ersten Stunde, statteten Club-Ikone Dominik Kaiser einen Besuch an neuer Wirkungsstätte ab. Der 30-jährige Mutlanger hatte die Rasenballer im Sommer 2018 nach sechs Jahren Richtung Bröndby verlassen und war als Ehrenmitglied der BornaeRBullen nach Dänemark übergesiedelt.

Dort empfing er beim Heimspiel gegen Randers einen 23-köpfigen Besuch aus Borna. Fanclub-Chef René Gerndt (feierte in Kopenhagen seinen 46. Geburtstag) ist immer noch hin und weg vom zweitägigen Trip und der prominenten Begleitung: „Dominik hat sich rührend um uns gekümmert.“ Und, na klar, Eintrittskarten fürs Spiel besorgt. Die Übergabe erfolgte nach dem Abschlusstraining des Clubs, der just einen gewissen Alexander Zorniger vor die Tür gesetzt hat.

Das Erstliga-Match gewannen die kriselnden Dänen 2:1, nach dem Spiel tauchte Dominik Kaiser im Hotel von Gerndt und Co. auf. „Wir haben Domme ein Bild überreicht, er hat uns seine Fußball-Schuhe und ein Trikot geschenkt. Es wurde eine lange Nacht. Domme ist und bleibt einfach klasse.“ Zum Kopenhagener Stadtbummel der Reisegruppe gehörte auch ein Besuch in Yussuf Poulsens Cafe „Social“ – Poulsen hat mittlerweile Social II eröffnet. Gerndt: „Yussufs Kaffee ist wie die dänische Gastfreundschaft – Weltklasse!“

Leipzig-Visite: Erik Fliegner trifft Yussuf Poulsen und Alexander Zorniger am Naschmarkt. © Privat

Gegenbesuch: Während die BornaeRBullen Kopenhagen unsicher machten, weilte Fußball-Lehrer und RB-Aufstiegsheld Alexander Zorniger, 51, an einstiger Wirkungsstätte und traf in Leipzig unter anderem seinen Ex-Spieler Yussuf Poulsen, 24, stilecht im Alex am Naschmarkt. RB-Fan Erik Fliegner nutzte die Gunst der Stunde und ergatterte ein Foto mit den prominenten Gästen.