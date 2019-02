Fans von RB Leipzig machen gegen Eintracht Frankfurt ihrem Ärger Luft

Leipzig. Die Fans von RB Leipzig haben am Samstag beim Bundesliga -Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt ihrer Wut auf die Vereinsführung Luft gemacht. Auf einem großen Transparent vor Sektor B stand vor und während der Partie: "Wer viel verspricht, vergisst auch viel ... wir müssen reden – Dialog jetzt!" Dazu waren verschiedene kleinere Transparente im Block zu sehen.

Ein Sprecher der Fans sagte, dass mit der Aktion ein Dialog angestoßen werden solle und fügte hinzu: "Wir können nicht ewig auf den ehrlichen Austausch und den direkten Kontakt zum Verein warten. Wir haben genug von leeren Worthülsen über die Medien." Im Gegensatz zu früheren Meinungsbekundungen habe die Aktion am Samstag unter den verschiedenen Gruppen eine breite Unterstützung erfahren. Dafür spreche auch, dass von dem gemeinsamen Spruchband die Zaunfahnen der einzelnen Fanclubs für ein Spiel verdrängt wurden.

Nach 12 gespielten Minuten wurde ein weiteres Spruchband entrollt. "Capo weg, Timm weg! Ist es das, was IHR wollt?", war darauf zu lesen. © Picture Point

Fans fordern Umstrukturierung der Fanarbeit

Bereits unter der Woche hatten sich mehrere Fangruppen zusammengeschlossen und mit einem Offenen Brief auf sich aufmerksam gemacht, in dem sie die RB-Führung für ihre Fanarbeit kritisierten. Die Gruppe "Colectivo Lipsia" präsentierte zudem vor dem DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch ein Banner auf der Festwiese vor der Red Bull Arena. "Ermittlungen gegen eigene Fans, Meinungen verbieten, echte Fachkräfte (Enrico, Benjamin, Timm) rauswerfen! Eure Fanarbeit ist, BULLENSTARK'", war darauf zu lesen.