Fans bereiten Bayern München im eisigen Leipzig einen warmen Empfang

Leipzig. Mit leichter Verspätung sind die Stars des FC Bayern München am Samstagabend in Leipzig gelandet. Um kurz nach 18 Uhr landete die Maschine des Rekordmeisters auf dem Flughafen. Auf dem Vorfeld wartete bereits der Mannschaftsbus, um das Team von Coach Jupp Heynckes in das Herz der Messestadt zu fahren. Wie bei ihren bisherigen zwei Gastspielen bei RB Leipzig wohnt der FCB auch an diesem Wochenende im Hotel Steigenberger.