Heftige Schmach für deutsche Fans: Nur Platz 33 in Uefa-Ranking!

Diese Tabelle sieht für die deutschen Fans echt übel aus! In einer alljährlichen Fair-Play-Wertung hat die UEFA das Zuschauerverhalten von Anhängern 44 europäischer Nationen eingeordnet. Für die Fans in Deutschland reichte es nur zu Platz 33 - knapp vor Israel, Mazedonien oder der Türkei. Bewertet wird das Verhalten von Klub- und Nationalmannschaftswettbewerben in den jeweiligen Ländern.

Ausschreitungen und schlechte Stimmung bei DFB-Spielen

In letzter Zeit gab es in der Bundesliga vermehrt Ausschreitungen, beispielsweise beim Spiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Außerdem litt die Stimmung bei den Spielen der DFB-Elf an den schwachen Leistungen des Teams von Bundestrainer Joachim Löw. Sowohl beim Länderspiel in Leipzig gegen Russland als auch in Gelsenkirchen gegen die Niederlande war die Atmosphäre auf den Rängen, die gerade in Leipzig nur spärlich besetzt waren, eher mau.