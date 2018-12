Fans des 1. FC Lok Leipzig boykottieren das Derby

Es ist eine unerwartete Nachricht, die seit dem Freitag Vormittag die Leipziger Sportwelt im Griff hat. Die Anhänger des 1. FC Lok Leipzig boykottieren das Pokal-Derby in Leutzsch – kein Fan soll das Spiel gegen die BSG Chemie Leipzig im Gästeblock des Stadion sehen. Das geht aus einer Mitteilung des Vereins auf ihrer Homepage hervor.

Dafür haben die Lok-Verantwortlichen mehrere Gründe aufgelistet: Die geringe Anzahl an Tickets - nur 500 Stück werden für den Gastverein herausgegeben – stört die Probstheidaer. Im vergangenen Jahr waren es noch 750. Bei einer Kapazität von offiziell 4999 Zuschauern entsprechen die 500 Karten für den Gästeblock zehn Prozent und damit der Norm bei Pokalspielen. Bei der letzten Begegnung hatte sich Chemie allerdings großzügiger gezeigt. Auch seien die An- und Abreisebestimmung für die Derby-Fans eine Zumutung. So dürfen die Blau-Gelben beispielsweise den Treffpunkt für ihren Fan-Marsch nicht selber bestimmen.