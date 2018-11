So verhöhnen die Fans des FC Schalke die Profis nach dem Achtelfinal-Einzug

„Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen - So schön, so schön!“ Die Schalke-Fans meinten das nach dem enttäuschenden Spiel beim FC Porto natürlich überhaupt nicht ernst. Das Lied lief vorher in einer portugiesischen Version im Stadion und wurde dann von den S04-Anhängern in Deutsch gesungen.

Das miese Wetter mit Sturm und Regen passte zur schlechten Stimmung und der schwachen Leistung am verpatzen Abend zuvor. Statt sich über den Achtelfinal-Einzug zu freuen, musste der FC Schalke 04 erstmal den schwachen Auftritt in Portugal und die Pfiffe der Anhänger verarbeiten.

„Es ist hart für uns, wenn die Fans verärgert sind“, räumte Omar Mascarell nach dem 1:3 beim portugiesischen Meister ein. „Aber wenn sie pfeifen, müssen wir das auch verstehen.“