Fans von RB Leipzig setzen Zeichen in schweren Zeiten

Zwei ausverkaufte Heimspiele, bis zu 10.000 Fans beim Saisonfinale in Berlin. Die Anhänger von RB Leipzig stehen beim schwierigen Saisonendspurt hinter der Mannschaft. „In den letzten drei Spielen sollten wir versuchen, ein bisschen was zurück zu zahlen“, sagt Trainer Ralph Hasenhüttl.

Leipzig. Die bei Sympathisanten anderer Vereine als Erfolgsfans verschrienen Anhänger von RB Leipzig stehen trotz der drei hohen Niederlagen innerhalb von zwei Wochen (1:4 Leverkusen, 2:5 Marseille, 2:5 Hoffenheim) hinter der Mannschaft und mobilisieren zum Saison-Endspurt um die internationalen Plätze alle Kräfte. Das letzte Spiel im eigenen Stadion gegen den VfL Wolfsburg (5. Mai) ist im Heimbereich ausverkauft, wie bereits die Partie am vergangenen Samstag gegen Hoffenheim.

DURCHKLICKEN: RB-Training am 25. April 2018 Bei RB Leipzig läuft die Vorbereitung auf den Saisonendspurt auf Hochtouren. Für die Teilnahme am internationalen Geschäft zählen nur Siege. © Sylvio Hoffmann Wichtig dabei: Die Streitigkeiten, die es während des Montagsboykotts gegen Leverkusen im Fanblock B gab, sind erst einmal auf Eis gelegt worden. In der Sommerpause soll es dann ein großes Treffen der Fanclubs geben, bei dem alle Seiten ihre Standpunkte darlegen können, heißt es aus dem Fanverband. Ein absoluter Höhepunkt soll das Bundesligafinale am 12. Mai gegen Hertha BSC werden. In den sozialen Netzwerken werben die RB-Fans unter dem Motto „10.000 Leipziger – Heimspiel in Berlin“ für die Partie im Olympiastadion. Knapp 7000 Leipziger haben sich inzwischen ein Ticket gesichert, wie der SPORTBUZZER erfuhr.

Erinnerungen an 2017

Ein vom Verein organisierter Fanzug in die Hauptstadt ist bereits ausgebucht. Zudem wollen die RB-Anhänger in roten Shirts farblich Akzente setzen. Seit Anfang April gibt es Hemden mit der Aufschrift „Rasenball Leipzig“ bei Heimspielen zu kaufen. Die Nachfrage war so groß, das der Fanclub Rasenballisten bereits 1000 weitere Exemplare bestellte.

Die Erinnerung an das Duell im Mai 2017 in Berlin ist bei vielen Fans präsent – damals gelang dem Aufsteiger mit einem 4:1-Sieg gegen Hertha BSC die vorzeitige Qualifikation für die Champions League. Etwa 9000 mitgereiste Fans, so viele wie noch nie, feierten den Startplatz in der Königsklasse.

Ob sich die Mannschaft, derzeit Tabellensechster, an der Euphorie seiner Anhänger im Endspurt um die internationalen Ränge ein Vorbild nimmt? Trainer Ralph Hasenhüttl hatte nach der 2:5-Pleite gegen Hoffenheim gefordert: „In den letzten drei Spielen sollten wir versuchen, ein bisschen was zurück zu zahlen, was uns die Zuschauer gegeben haben. Das war beeindruckend. Die haben ein sehr gutes Gespür dafür, was wir in den letzten zwei Jahren geleistet haben.“ Am Sonntag (Anpfiff um 15.30 Uhr) werden knapp 1000 Leipziger Schlachtenbummler in Mainz erwartet. Karten für den Gästeblock sind am Spieltag noch ab 12.30 Uhr an der Tageskasse verfügbar.

Personalinfos: Bei der Einheit am Mittwoch trainierte Bruma nach einem Tag Pause wieder mit der Mannschaft. Konrad Laimer stand drei Wochen nach seinem Muskelriss im linken Oberschenkel erstmals wieder auf dem Rasen – übte allerdings noch individuell.

