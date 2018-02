Fast-Food-Verbot: FC Barcelona verdirbt Ousmane Dembélé den Appetit

Paella, Tapas oder gegrilltes Hähnchen a la Catalana: Barcelona hat kulinarisch jede Menge zu bieten und gilt als Paradies für Feinschmecker. Ganz offensichtlich waren die katalanischen Spezialitäten für Ousmane Dembélé jedoch nicht das ausschlaggebende Argument für seinen Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Barcelona. Laut Mundo Deportivo ist für den Offensivspieler nämlich nicht entscheidend, was auf seinem Teller liegt, sondern wie schnell sich die Mahlzeit den Weg in seinen Magen ebnet. Oder anders ausgedrückt: Dembélé macht in der spanischen Metropole als Fast-Food-Junkie von sich reden.