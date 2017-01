Favoriten, Regeln, Rahmenprogramm: Das FAQ zum Sportbuzzer Masters

Am Sonntag geht das Hallen-Highlight in der Swiss Life Hall an den Start. Titelverteidiger TSV Krähenwinkel/Kaltenweide gehört nicht zum engsten Favoritenkreis. Doch wer hat die besten Aussichten auf den Cup? Nach welchen Regeln wird überhaupt gespielt? Und was wird in der Halle außerhalb des Spielfeldes geboten? Alle Fragen und Antworten zum Sonntag gibt es hier.

Am Sonntag um 13 Uhr steigt das Sportbuzzer Masters in der Swiss Life Hall. Welche Favoriten auf den Cup hoffen können, nach welchen Regeln gespielt wird und was euch in der Halle alles noch erwartet, erklären wir euch in einem kleinen FAQ.

Was ist das Sportbuzzer Masters? Der Höhepunkt der regionalen Hallensaison. Die zwölf erfolgreichsten Mannschaften dieses Winters spielen um den großen Pokal und insgesamt 5000 Euro Preisgeld. Wo gibt es Karten? Tickets zum Preis von fünf Euro sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich. Einlass ist ab 12.30 Uhr. Das Finale wird gegen 18.15 Uhr angepfiffen.

Offizieller Trailer zum Sportbuzzer Masters 2017 in Hannover

Wer sind die Favoriten? Den stärksten Kader hat der TSV Havelse, und die beiden Auftritte des Regionalligisten in dieser Hallenserie waren souverän. Gleich danach ist Oberligist HSC Hannover zu nennen, der bei vielen Turnieren Praxis gesammelt hat. Stark auf dem Parkett sind auch der FC Eldagsen, der OSV Hannover und Qualifikationsprimus SV B-E Steimbke. Von den Bezirksligisten könnte der TSV Stelingen für eine Überraschung sorgen, wenn er die schwierige Vorrundengruppe übersteht.

Wie sind die Regeln? Gespielt werden zwölf Minuten, im Finale 15 Minuten, mit bespielbarer Banden auf beiden Längsseiten. Bei Unentschieden entscheidet in der K.-O.-Runde direkt ein Neunmeterschießen.

Star-Reporter kommentiert Masters-Finale in Hannover LIVE

Was wird den Zuschauern noch geboten? Neben den schnellen Partien mit den besten Hallenteams der Region gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm. So spielen Vertreter der Mannschaften die Begegnungen im Foyer auf der Playstation nach und ermitteln einen digitalen Sieger. Ein DJ sorgt für die passende Atmosphäre, und vor dem Finale gibt es einen stimmungsvollen Einmarsch der Spieler. Das Finale selbst wir live in der Halle von Sky-Reporter Wolff Fuss kommentiert. Für Verpflegung und den reibungslosen Ablauf sorgen viele Ehrenamtliche des VfL Eintracht Hannover, der wie im Vorjahr das Turnier ausrichtet.

Wieviele Zuschauer werden erwartet? Im Vorjahr waren 2000 Besucher in der Halle. Das waren mehr als bei jeder anderen Amateurfußball-Veranstaltung in der Region. Neu ist, dass die Zuschauer in diesem Jahr auf beiden Seiten des Feldes sitzen können - unmittelbar hinter der Bande.

Das sind die Teams beim Sportbuzzer Masters 2017 in Hannover

Wer sind die Schiedsrichter? Der NFV-Kreis Hannover schickt dasselbe Trio, das auch schon bei der Masters-Premiere im Vorjahr hervorragende Arbeit geleistet hat. Schiedsrichter-Lehrwart Nils-René Voigt (33), Philipp Kittel (24, beide Hannover 96) und der Blindenfußball-WM-erfahrene Niels Haupt (43, Badenstedter SC) pfeifen sonst Landesliga-Spiele und gehören in der Region zu den Besten ihrer Zunft.

Im Heft dazu: Die Höhepunkte der Hinrunde Drei Eigentore in einem Spiel? Sechs verschossene Elfmeter hintereinander? In dem 36-seitigen Magazin zur Hinrunde im kleinen Fußball deckt die Sportbuzzer-Redaktion solche Serien, kleine Missgeschicke und kuriose Platzverweise auf. Der erfolgreichste Torjäger der Region wird ebenso porträtiert wie die fairste Mannschaft - die leider ziemlich erfolglos ist. Neben den besten Fotos und Sprüchen der Hinserie finden die Leser auch ausführliche Porträts von Menschen, die die vergangenen Monate im regionalen Fußball geprägt haben. Das Magazin ist exklusiv beim Sportbuzzer Masters am Sonntag in der Swiss Life Hall erhältlich. Als Geschenk für die Besucher ist es im Eintrittspreis inklusive, solange der Vorrat reicht.

