Favoritensterben in Wimbledon! Aber Görges und Kerber stehen im Viertelfinale

Durch erste Finalteilnahmen auf der Tour in Nizza und Halle rückt Zverev bis in die Top 30 vor. Im Herbst feiert er in Sankt Petersburg dann endlich seinen ersten ATP-Titel. Viele Experten sehen in dem 19-Jährigen schon jetzt eine zukünftige Nummer eins der Weltrangliste. © imago/Russian Look