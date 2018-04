Favre, Ancelotti oder Mr. X? Arsenal sucht den Wenger-Nachfolger

Anzeige

Julian Nagelsmann, Lucien Favre oder Carlo Ancelotti? Die Liste der Trainerkandidaten beim FC Arsenal wird immer länger. Nachdem Arsène Wenger zum Sommer seinen Rücktritt nach 22 Jahren angekündigt hat, wird fast reflexartig in England auch Bundestrainer Joachim Löw gehandelt. „Wir müssen sehr aufgeschlossen und auch mutig sein in unserer Entscheidung“, hatte Arsenal-Direktor Ivan Gazidis am Freitag erklärt. Der ehemalige Gunners-Profi Nicolas Anelka ist sich sicher: „Es wird nicht einfach für Arsenal, noch einen Trainer wie Wenger zu finden.“

Lukas Podolski glaubt, „dass Arsenal ein deutscher Trainer guttun würde“. „Das ist mein Gefühl“, sagte der frühere Nationalspieler, der von 2012 bis 2015 für die Gunners spielte, am Samstag der Welt. „Der Klub setzt ja schon seit einigen Jahren auf deutsches Know-how.“ Mit Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker hat Arsenal drei deutsche Profis im Kader. Mertesacker wird im Sommer Leiter der Nachwuchsabteilung und wird eng mit dem neuen Coach zusammenarbeiten.

Klar ist jedenfalls: Tuchel wird es trotz gegenteiliger Gerüchte aus England nicht. Wie der SPORTBUZZER exklusiv vermeldete, unterschrieb der ehemalige Dortmund-Trainer einen Zweijahresvertrag beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain, wo er im Sommer den Spanier Unai Emery ersetzt.

Wenger-Rücktritt: Was wurde aus den "Invincibles" des FC Arsenal? Vieira, Pirés, Henry und Cole - sie gehörten zu den Leistungsträgern bei den "Invincibles", der legendären Arsenal-Mannschaft der Saison 2003/04, die in der Premier League in allen 38 Meisterschaftsspielen ungeschlagen blieb. Aber was machen Sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. © imago/Paul Marriott Er war der sichere Rückhalt zwischen den Pfosten: Der deutsche Torwart Jens Lehmann kam vor der Saison 2003/04 von Borussia Dortmund zum FC Arsenal und kam in allen Ligaspielen zum Einsatz. Einsätze in der Premier-League-Saison 2003/04: 38 (0 Tore) © imago/Geoff Martin Inzwischen arbeitet Lehmann, der Arsenal 2008 als Spieler verließ und noch zwei Jahre lang in der Bundesliga für Stuttgart spielte, als TV-Experte für RTL. Seit Sommer 2017 ist er außerdem einer der Co-Trainer von Wenger bei den "Gunners". © Getty Der Kameruner Lauren absolvierte 30 Spiele auf der Position des Rechtsverteidigers und war mit seinen scharfen Flanken auf Henry und Bergkamp eine echte Geheimwaffe Wengers, der als einer der ersten Trainer massiv auf schnelle, offensive Außenverteidiger setzte. Einsätze in der Premier League: 32 (0 Tore) © imago/PanoramiC Lauren hat sich nach seinem Karriereende 2010 aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurückgezogen, ist aber gelegentlich Gast bei Spielen von Arsenal, für die er von 2000 bis 2006 spielte. Der Kameruner ist leidenschaftlicher Boxer und lebt mittlerweile in Sevilla. Ab und zu ist er als Experte für die Sky-Sendung "Revista de la Liga" tätig. © imago/Paul Marriott Abwehrchef Sol Campbell hatte in dieser Saison alles im Griff. Der Engländer, der 2001 vom Erzrivalen Spurs zu Arsenal gewechselt war, war trotz Routiniers wie Martin Keown und Pascal Cygan nicht aus der Innenverteidigung wegzudenken. Einsätze in der Premier League: 35 (1 Tor) © imago/Paul Marriott 2015 wollte der Ex-Nationalspieler und bekennende Brexit-Befürworter Nachfolger von Boris Johnson als Bürgermeister Londons werden, wurde von der Konservativen Partei aber nicht nominiert. Stattdessen wurde der Labour-Politiker Sadiq Khan neuer Mayor. Campbell beendete seine Karriere 2011. © Getty Eigentlich als Rechtsverteidiger verpflichtet, wurde Kolo Touré von Wenger kurzerhand zum Innenverteidiger umgepolt. Er spielte sich neben Campbell so fest, dass er bis 2009 bei den "Gunners" blieb. Einsätze in der Premier League: 37 (0 Tore) © imago/Kolvenbach Heute ist Touré Co-Trainer seines letzten Vereins Celtic Glasgow. Nach seinem Abgang vom FC Arsenal in 2009 spielte der Ivorer noch für ManCity und Liverpool in der Premier League. Mit den "Citizens" gewann er den Titel 2012 nochmals - allerdings blieb Manchester damals nicht ungeschlagen. © imago/Action Plus Er war eine der ersten Wenger-Entdeckungen: Ashley Cole war Fanliebling und einer der Rising Stars der "Gunners". Legendär: Seine Flankenläufe und die feine Abstimmung mit dem französischen Edelfüßchen Robert Pires. Einsätze in der Premier League: 32 (0 Tore) © imago/PanoramiC Tatsächlich ist Cole einer von ganz wenigen "Invincibles", die noch immer Fußball spielen. Der Engländer, der mittlerweile 37 Jahre alt ist, kickt seit Januar 2016 in den USA bei Los Angeles Galaxy. Bei den Arsenal-Fans ist er seit seinem umstrittenen Wechsel zum FC Chelsea (2006) nicht mehr wohlgelitten. Nach acht Jahren bei Chelsea und zwei Jahren in Rom ging es in die Major League Soccer, wo er inzwischen Teamkollege von Zlatan Ibrahimovic ist. © imago/ZUMA Press Er war der heimliche Kopf der Mannschaft: Patrick Vieira war der verlängerte Arm von Wenger auf dem Rasen. Der Franzose war einer der ersten Spielmacher, die aus der Tiefe heraus opierierten - und gleichzeitig einer der ersten Sechser, der seine Rolle nicht als reine Zerstörungsmaschine interpretierte. Kurz: Ein echter Leader. Einsätze in der Premier League: 29 (3 Tore) © imago/PanoramiC Einen wie ihn haben sie bei Arsenal seit seinem Abgang 2005 aufs Schmerzlichste vermisst. Nachdem Vieira das Schiff verlassen hatte, war der Erfolg bis auf wenige Ausnahmen (Champions-League-Finale 2006) dahin. Keine Überraschung, dass der Franzose nach seinem Karriereende eine Trainerlaufbahn startete. Seit 2016 ist er Chef bei New York City FC - und gilt schon als möglicher Nachfolger Wengers. © imago/ZUMA Press Neben Vieira machte sich der Brasilianer Gilberto Silva als spiel- und zweikampfstarker Wasserträger einen Namen. Einsätze in der Premier League: 32 (0 Tore) © imago/Claus Bergmann Erst 2015 erklärte Gilberto Silva sein endgültiges Karriereende. Er verließ den FC Arsenal 2008 nach sechs Jahren. Er ist leidenschaftlicher Musiker, spielt Mandoline und Gitarre - während seiner Arsenal-Jahre sogar gelegentlich in seinem lokalen Pub in St. Albans. © Getty Fredrik Ljungberg war in London ein echter Publikumsliebling. Der elegante Schwede mit den kurzen Haaren war mit seinen Dribblings ein wichtiger Bestandteil der "Gunners"-Offensivabteilung. Einsätze in der Premier League: 30 (4 Tore) © imago/Geoff Martin Nach seinem Karriereende 2011 und Kurzzeit-Ausflügen nach Japan und Indien arbeitete er als Jugendtrainer für den FC Arsenal und Co-Trainer des VfL Wolfsburg unter Andries Jonker. Im September 2017 wurde er dort entlassen. © Getty Wehende Haare waren sein Markenzeichen: Robert Pirés war Dauerrenner auf der rechten Offensivseite des FC Arsenal. Der Kultstar war mit Toren im zweistelligen Bereich nicht nur als Mittelfeldspieler, sondern auch als Abschlussspieler gefragt und erlebte 2003/04 seine wohl beste Saison. Einsätze in der Premier League: 36 (14 Tore) © imago/PanoramiC Inzwischen hat der heute 44-Jährige seine aktive Karriere längst beendet, die ihn nach seinem Abgang vom FC Arsenal 2006 noch zu Villarreal, Aston Villa und Goa (Indien) führte. Seit 2016 arbeitet Pirés im erweiterten Trainerteam des FC Arsenal, nachdem ihn Arsène Wenger darum gebeten hatte. © Getty Eine echte Legende: Der Holländer Dennis Bergkamp gehörte zu den ersten Stars der Wenger-Ära und ist der einzige "Invincible", der schon vor der Verpflichtung des Trainers bei den Londonern spielte. 2006 beendete er bei Arsenal seine aktive Karriere. Einsätze in der Premier League: 28 (4) © imago/PanoramiC Der wegen seiner Flugangst als "Non-Flying Dutchman" bekannte Bergkamp hatte ein Problem: Er konnte zu längeren Auswärtsfahrten nicht mitkommen, weil die Angst es einfach nicht zuließ. 2011 wurde er Co-Trainer von Frank de Boer und - später - Peter Bosz bei Ajax Amsterdam. Im Dezember 2017 wurde er entlassen. © Getty Er war der offensive Fixpunkt: Thierry Henry, 1999 als Nachfolger von Nicolas Anelka von Juventus geholt, lieferte in der Saison 2003/04 so richtig ab: 30 Tore schoss er und war an etlichen weiteren Treffern der "Gunners" beteiligt. Kurzum: Ein echter Superstar! Einsätze in der Premier League: 37 (30 Tore) © imago/PanoramiC Henry verließ Arsenal 2006 mit Ziel FC Barcelona und kehrte 2012 kurzzeitig zu Arsenal zurück. Inzwischen arbeitet er nicht nur für Sky Sports als TV-Experte, sondern auch als Co-Trainer der belgischen Nationalmannschaft unter Chefcoach Roberto Martinez. Wenger-Nachfolge? Nicht ausgeschlossen! © Getty Neben den elf Spielern, die meistens Wengers Startelf bildeten, waren natürlich auch noch andere Stars am Erfolg beteiligt. Als da wären: Edu Gaspar (29 Spiele/2 Tore), Ray Parlour (22 Spiele/kein Tor), Pascal Cygan (18 Spiele, kein Tor) José Antonio Reyes (13 Spiele/2 Tore), Sylvain Wiltord (12 Spiele/3 Tore), Gael Clichy (12 Spiele/kein Tor), Martin Keown (10 Spiele/kein Tor), Nwankwo Kanu (10 Spiele/1 Tor), Jérémie Aliadière (10 Spiele/kein Tor), David Bentley und Justin Hoyte (beide 1 Einsatz/kein Tor). © imago/Paul Marriott

Hoffenheim-Coach Julian Nagelsmann wurde bei den Gunners bereits zu Jahresbeginn ernsthaft als Option gehandelt, glaubt aber nun nicht an den Job in London. „Ich denke nicht, wie ich schon oft betont habe“, sagte der 30-Jährige dem Sender Sky. Nagelsmanns Berater Marc Kosicke hatte ihn im März mit Arsenal in Verbindung gebracht. „Ich glaube fest daran, dass er irgendwann Bayern München, Borussia Dortmund oder Arsenal trainieren wird“, sagte Kosicke im Interview mit Sport 1, betonte allerdings: „Aber jetzt noch nicht.“

​„Wichtig, Arsènes Fußball-Werte beizubehalten“

Arsenal-Direktor Gazidis nannte das Anforderungsprofil für den neuen Coach. „Es ist mir wichtig, dass wir die Fußball-Werte beibehalten, die Arsène diesem Klub eingeimpft hat“, sagte er am Freitag. „Ich möchte jemanden, der auch in Zukunft progressiven, aufregenden Fußball spielt, der dafür sorgt, dass die Menschen von unseren Spielen mitgerissen und begeistert werden. Außerdem ist es wichtig, der Jugend in diesem Fußballklub eine Chance zu geben.“

Dortmund und Arsenal im Clinch?

In dieses Profil würde der Schweizer Lucien Favre passen. Favre, der mit Hertha BSC in der Saison 2008/09 um die Meisterschaft mitspielte und später aus dem Abstiegskandidaten Borussia Mönchengladbach einen Champions-League-Teilnehmer formte, soll nach Bild-Informationen der Top-Kandidat beim BVB sein. Nun könnte die Trainersuche in London für Unruhe in Dortmund sorgen.

FC Arsenal: Diese Trainer könnten Nachfolger von Arsène Wenger werden Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco gelten als Kandidaten für die Nachfolge von Arsène Wenger beim FC Arsenal. Sie wären als junge Trainer ein Kontrastprogramm zum 68-Jährigen Veteran. Der SPORTBUZZER hat eine Liste der möglichen Nachfolger zusammengestellt. © Getty Als Topkandidat wird immer wieder Carlo Ancelotti genannt. Der Italiener trainierte zuletzt den FC Bayern und ist seit der Trennung im September 2017 ohne Job. Er arbeitete bereits erfolgreich in England, trainierte von 2009 bis 2011 den FC Chelsea und gilt als im Weltfußball bestens vernetzt. Die weiteren (eindrucksvollen) Stationen: Parma, Juve, Milan (acht Jahre lang), PSG und Real Madrid. Drei (!) Champions-League-Titel und nationale Meisterschaften und Pokalsiege in Spanien, Italien, Frankreich, England und Deutschland. © imago/MIS Wenger hat sich laut Telegraph für Ex-Schützling Patrick Vieira ausgesprochen. Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Arsenal (1996-2005), wie kaum ein anderer mit der Wenger-Ära assoziiert, ist seit Januar 2016 Trainer des New York City FC in der US-Liga MLS. Zuvor coachte er Jugendmannschaften seines letzten Vereins Manchester City. © Getty Der frühere Gladbacher und Berliner Bundesliga-Trainer Lucien Favre gilt als Wenger-Vertrauter - sollte der scheidende Arsenal-Coach bei der Nachfolgersuche also Mitspracherecht haben, wäre dies sicher nicht zum Nachteil Favres. Der Vertrag des Schweizers bei OGC Nizza läuft zwar noch bis 2019, Favre kann die Franzosen aufgrund einer Ausstiegsklausel aber vorzeitig verlassen. Kostenpunkt: Drei Millionen Euro. Allerdings wird der 60-Jährige auch immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. © Getty Wieder andere Medien schreiben, dass Wenger auch Giovanni van Bronckhorst den Job zutraut. Der Niederländer galt im vergangenen Jahr als Kandidat bei Borussia Dortmund, doch der BVB entschied sich für Peter Bosz. Auch der Ex-Verteidiger spielte mal für den FC Arsenal (2001-2004) und kennt den europäischen Spitzenfußball noch bestens. Seit 2015 erfolgreich Trainer von Feyenoord. © imago/VI Images Gibt es einen deutschen Arsenal-Manager? Der Ex-Dortmunder Sven Mislintat, inzwischen als Head of Recruitment Kaderplaner der "Gunners", kann sich laut Telegraph gut Domenico Tedesco im Emirates Stadium vorstellen. Mislintat war kürzlich Tribünengast beim Revierderby. Allerdings verlängert sich der Vertrag des 32-Jährigen in Gelsenkirchen gerade automatisch bis 2021. © Getty Laut Telegraph ebenfalls ein Thema: Julian Nagelsmann. Der 30-Jährige, schlappe 38 Jahre jünger als der scheidende Wenger, wäre der komplette Gegenentwurf zum Franzosen. Seit über zwei Jahren leistet er in Hoffenheim extrem gute Arbeit - aber kann er auch Arsenal? © imago/Jan Huebner Auch er ist im Trainerzirkus eher die Kategorie "Nachwuchsmann": Bournemouths Eddie Howe ist das hoffnungsvollste Trainertalent im englischen Fußball. Der 40-Jährige coacht die "Cherries" schon seit 2012 und hat den kleinen Verein seither nicht nur in die Premier League geführt, sondern die Süd-Engländer dort auch seit Jahren locker gehalten. © Getty Er wäre eine große Lösung: Luis Enrique, von 2014 bis 2017 Trainer des FC Barcelona. Die Referenzen des Spaniers lesen sich beeindruckend: Weltclubtrainer des Jahres, Champions-League-Sieger, zweimal Spanischer Meister, im Schnitt 2,41 Punkte pro Spiel. Er gilt als Favorit von Arsenals Head of football relations, Raul Sanllehi. © Getty Wunschtrainer von Fußballchef Sanllehi und Geschäftsführer Ivan Gazidis: Ex-Arsenal-Star Mikel Arteta scheint ein geeigneter Wenger-Nachfolger zu sein. Der Haken: Arteta ist seit 2016 Co-Trainer und Intimus von Pep Guardiola bei Manchester City und gilt als unabkömmlich. Allerdings könnte ihn der Cheftrainerposten bei einem der größten Vereine des Landes schon locken... © Getty Massimiliano Allegri wird immer wieder genannt, wenn es um Jobs bei den Topklubs Europas gilt. Der Italiener ist seit 2014 Trainer von Juventus Turin und wurde in dieser Zeit immer Meister seines Heimatlandes. Zuvor coachte er auch den AC Milan. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis 2020. Allerdings hat er kürzlich in einem Interview seinem Wunsch Ausdruck verliehen, nach Juventus auf jeden Fall einen Klub im Ausland zu trainieren. Arsenal käme da gerade recht... © Getty Macht er aus Schottland rüber? Brendan Rodgers war Vorgänger von Jürgen Klopp beim FC Liverpool und trainiert seit Mai 2016 den schottischen Dauermeister Celtic Glasgow - und das tadellos. Mit 45 Jahren noch ein jüngerer Trainer - der allerdings schon große Erfahrung auf dem Zettel hat. Eine gute Kombination. © Getty Geheimtipp: Fans würden den Job gern Thierry Henry geben. Der Franzose ist derzeit gefragter TV-Experte und sammelt nebenbei erste Erfahrungen als Co-Trainer von Roberto Martinez bei der belgischen Nationalmannschaft. Beförderung zum FC Arsenal nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. © Getty Ein Außenseiter auf dem Tableau ist Monacos Trainer Leonardo Jardim. Der Portugiese hat jedoch einen Vorteil: Mit einem Monaco-Coach haben die "Gunners" schonmal gute Erfahrungen gemacht - auch Wenger coachte einst die Monegassen, ehe er (allerdings über den Umweg Japan) in London landete. Der Rest ist Geschichte. © Getty

Britische Medien nannten zuletzt noch weitere Kandidaten, darunter den bei den Bayern beurlaubten Italiener Ancelotti, der früher mit den Topklubs AC Mailand, Real Madrid und FC Chelsea erfolgreich war. Auch der Ex-Barcelona-Coach Luis Enrique sowie Celtic-Trainer Brendan Rodgers werden genannt. Bislang sind es nur Spekulationen. Fans träumen angeblich auch von Diego Simeone und eben Löw.

Wenger hatte lange vor seiner Rücktrittsankündigung Patrick Vieira ins Gespräch gebracht. Der frühere Arsenal-Kapitän trainiert momentan den FC New York City in der US-amerikanischen MLS. „Der Nachfolger leidet immer wegen der Vergleiche mit dem Mann, der den Job vor ihm hatte“, warnte Anelka. Viera hätte zumindest einen Sympathie-Bonus.

Vielleicht wird auch ein Unbekannter das Amt von Wenger übernehmen. „Als Arsène verpflichtet wurde, hatten ihn, glaube ich, nicht viele auf dem Schirm“, gab Gazidis zu bedenken. „Das bedeutet nicht, dass wir auf jeden Fall jemanden nehmen, an den keiner denkt und über den keiner spricht, aber es bedeutet, dass wir mutig sein müssen und die Person verpflichten, von der wir denken, dass es die richtige ist.“

22 Jahre beim FC Arsenal: Die größten Erfolge von Arsène Wenger 1998: Bereits in seinem zweiten Jahr bei den Gunners gelingt Wenger das Kunststück, das Double zu holen. Mit einem Punkt Vorsprung auf Manchester United gewinnt er die Premiership, im FA-Cup-Finale schlägt Arsenal Newcastle mit 2:0. © imago 1999: Der französische Fußballlehrer holt seinen Landsmann Thierry Henry zum FC Arsenal. Wenger macht sich schnell als Talent-Scout und Förderer von jungen Spielern einen Namen. Unter anderem formt er auch Robert Pirès und Patrick Vieira zu Weltklassespielern. © imago/PA Images 2002: nach 1998 ist es das zweite Double für Wenger. In der Meisterschaft landen die Gunners sieben Punkte vor dem FC Liverpool. Im FA-Cup-Finale kann die Elf des Franzosen das Stadtderby gegen den FC Chelsea mit 2:0 für sich entscheiden. © imago 2003: Arsène Wenger führt die Gunners erneut zum FA-Cup-Sieg und schreibt damit Geschichte. Arsenal ist das erste Team seit über 20 Jahren, das diesen Titel verteidigen kann. © Ross Kinnaird/Getty Images 2003: Für seine Verdienste für den britischen Fußball wird der Trainer zum Officer of the Order of the British Empire ernannt. Hierbei handelt es sich um einen britischen Ritterorden. Bei einem Treffen mit der Queen (ein paar Jahre später) wirkte nicht nur die Queen "amused". © Anwar Hussein Collection/ROTA/FilmMagic 2004: Bereits ein Jahr vor seinem größten Triumph in der Premier League hatte Wenger die Richtung vorgegeben und erklärt, dass er "nach wie vor darauf hoffe, dass Arsenal die Saison ungeschlagen absolvieren" könne. Damals wurde er noch verspottet. 2004 verneigen sich seine Kritiker vor ihm, denn er hat sein Ziel in die Tat umgesetzt. Die Gunners werden ungeschlagen Meister. © imago 2004: Seine ungeschlagene Mannschaft geht als "The Untouchables" ("Die Unberührbaren") in die Fußball-Geschichte ein und Wenger will den Pokal gar nicht mehr loslassen. © imago 2004: Zum dritten und dato letzten Mal wird Wenger in der Premier League als "Manager of the Year" ausgezeichnet. Auch 1998 und 2002 geht dieser persönliche Award an ihn. © Warren Little/Getty Images 2006: Dieses Bild steht symbolisch für die überragende Arsenal-Performance in der Champions-League-Saison 2005/06. Weder im Achtelfinale gegen die "Galaktischen" um Superstar Ronaldo noch im Viertelfinale gegen Juventus Turin oder im Halbfinale gegen den FC Villarreal muss die Arsenal-Abwehr ein Gegentor hinnehmen. Die gesamte Erfolgsdefensive hat weniger als die Hälfte dessen gekostet (nämlich nur circa fünf Millionen Pfund), was Real für einen Verteidiger (Jonathan Woodgate) ausgegeben hat. © imago 2006: Erst im CL-Finale gegen den FC Barcelona muss der FC Arsenal die ersten Gegentore in der K.o.-Runde hinnehmen - auch weil Torwart Jens Lehmann nach 18 Minuten aufgrund einer Notbremse vom Platz gestellt wird. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0 stand (Endergebnis: 1:2) ahnt Arsène Wenger bereits, dass der Gewinn der Königsklasse kaum möglich ist. © imago 2009: Über viele Jahre gilt Wenger als Liebling der Fans, sie kreieren sogar den Slogan "Arsene knows" ("Arsene weiß es/kennt sich aus"). Es dauert lange, bis einige der Supporter den Glauben an den Franzosen verlieren - aus Enttäuschung aufgrund ausbleibender Titel. © Ryan Pierse/Getty Images 2017: Am 28. Dezember des Jahres absolviert der Franzose sein 810. Spiel als Trainer einer Mannschaft in der Premier League. Damit stellt die Legende des FC Arsenal den Rekord der Legende von Manchester United, Alex Ferguson, ein © Matthew Peters/Manchester United via Getty Images 2017: Neben drei Meisterschaften fallen auch sieben FA-Cup-Siege in die Ära Wenger. Seinen letzten als Gunners-Coach sichert er sich im Mai, als seine Mannschaft erst Stadtrivale Chelsea mit 2:1 besiegt, und er sich im Anschluss den Pokal von Prinz William abholt. © Mike Hewitt/Getty Images

