BVB-Coach Lucien Favre wütet gegen Handspielregel: "Wer hat das entschieden?"

BVB -Trainer Lucien Favre hat sich über die immer wieder unterschiedlichen Auslegungen der Handspielregel gestenreich Luft gemacht. "Für mich als Fußballer geht das leider nicht", schimpfte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen: "Handspiel im Strafraum ist Penalty jetzt, wer hat das entschieden? Niemand weiß das." Immer wiederholte er die Frage, wer für diese Entscheidungen verantwortlich sei: "Man kennt Fußball oder man kennt Fußball nicht." Wenn ein Spieler auf den Boden geht und den Ball an den Arm bekommt, könne er nicht ausweichen. "Oder du musst deinen Arm abschneiden", echauffierte sich der BVB-Trainer.

Spieler brauchen die Arme fürs Gleichgewicht

Während er sprach, gestikulierte Favre und machte vor, wie Fußballer ihre Hände und Arme auf dem Rücken verstecken, um mit ihnen bloß nicht den Ball zu berühren. "Was brauchst du als Fußballer oder als Mensch? Was brauchst du für dein Gleichgewicht?", meinte der Coach, verschränkte dabei die Arme auf seinem Rücken. "Du musst so machen, du hast nachher kein Gleichgewicht. Diese Sache ist für mich unglaublich", beendete Favre schließlich seinen Redestrom.