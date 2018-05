Offiziell: Favre wird neuer BVB-Trainer - Vertrag bis 2020

Anzeige

Lucien Favre wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, einigten sich beide Seiten auf eine Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2020. Zuvor hatte Favre, der auch SPORTBUZZER-Kolumnist ist, nach dem letzten Spieltag in der französischen Liga erklärt, seinen Club OGC Nizza zu verlassen. Dort hatte er noch einen Vertrag bis 2019. Mit Nizza verspielte der Coach am Wochenende bei der 2:3-Niederlage in Lyon die Teilnahme am internationalen Geschäft.

"Er ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts"

"Die Verpflichtung von Lucien Favre als Trainer ist ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem Sommer. Er genießt bei uns hohe Wertschätzung für seine fachlichen Qualitäten, die er in der Bundesliga bei Hertha BSC und in Mönchengladbach - genau wie zuletzt in Nizza - auch schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Der 60 Jahre alte Schweizer tritt in Dortmund damit die Nachfolge von Peter Stöger an, der am letzten Bundesligaspieltag beim Revierclub seinen Abschied verkündet hatte. Der zuvor beim 1. FC Köln tätige Österreicher hatte den Revierclub am 10. Dezember 2017 übernommen und von Rang acht in die Champions League geführt.

"Borussia Dortmund zu trainieren, ist eine reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme. Ich möchte den Verantwortlichen für das Vertrauen in meine Person danken", wird Favre in der Pressemitteilung des BVB zitiert. Über den Reiz der Aufgabe sagt er außerdem: "Nun werden wir gemeinsam an dem neuen Team arbeiten. Der BVB zählt zu den interessantesten Klubs in ganz Europa, dazu freue ich mich auf die Rückkehr in die Bundesliga, die ich bestens kenne und auch in den zwei Jahren in Nizza immer im Blick behalten habe."

Alter Bekannter in der Bundesliga

Der BVB ist die dritte Bundesliga-Station von Fußball-Lehrer Favre. Zuvor hatte der heute 60-Jährige sowohl Hertha BSC (2007 bis 2009) als auch Borussia Mönchengladbach (2011 bis 2015) aus schwieriger Ausgangslage in den Europapokal verholfen. Mit den Gladbachern sicherte er 2011 in der Relegation den Klassenverbleib und führte das Team danach in die Playoffs zur Champions League. Im September 2015 beendete der Coach sein Engagement am Niederrhein nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Saisonspielen.

Titelgewinne in der Schweiz mit Servette Genf und dem FC Zürich hatten dem versierten Taktiker zuvor den Weg in die höchste deutsche Spielklasse geebnet.

Mit der Verpflichtung von Lucien Favre ist auch klar: Ralph Hasenhüttl bleibt nach seinem Aus bei RB Leipzig auf Jobsuche. Zuletzt war der Österreicher auch als ein möglicher Kandidat bei Dortmund gehandelt worden.

In Dortmund trifft Favre auf seine ehemaligen Gladbacher Schützlinge Marco Reus und Mo Dahoud. Reus wurde unter dem Schweizer Trainer Nationalspieler, Dahoud feierte unter ihm sein Bundesliga-Debüt.

Die Karriere von Lucien Favre in Bildern. Von 2000 bis 2002 trainiert Lucien Favre den Schweizer Klub Servette FC Genf. © imago Mit den Genfern holt er 2001 den Schweizer Cup. © imago Im Jahr 2003 geht Lucien Favre zum FC Zürich. © imago Zweimal gewinnt Lucien Favre mit dem FC Zürich die Meisterschaft, einmal holt er den Pokal. © imago Nach der Meisterschaft 2007 wird Lucien Favre zum dritten Mal als Trainer des Jahres in der Schweiz gewählt. © imago Lucien Favre tritt seine erste Trainerstation in Deutschland bei Hertha BSC im Jahr 2007 an. © imago Lucien Favre, hier mit Marko Pantelic, führt die Berliner in der ersten Saison auf den vierten Tabellenplatz. © imago Nach einer Niederlage in Hoffenheim feuert Hertha am 28. September 2009 seinen einstigen Erfolgstrainer Lucien Favre. © imago Im Februar 2011 verpflichtet Borussia Mönchengladbach Lucien Favre als Cheftrainer. © imago Lucien Favre rettet die Fohlen in die Relegation und setzt sich dort gegen den VfL Bochum durch. © imago In der Saison 2011/2012 schafft Lucien Favre mit Gladbach den Sprung auf Platz vier. © imago Der Sieg in der Europa League am 6. November 2014 gegen den zypriotischen Club Apollon Limassol ist das 18. Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage. Favre überbietet damit die Bestmarke von Hennes Weisweiler, der 17 Pflichtspiele ungeschlagen geblieben ist. © imago Die Saison 2014/2015 schließt Lucien Favre mit der Borussia auf dem dritten Tabellenplatz ab. Er holt sich zudem den Titel als Trainer der Saison. © imago Nach sechs Niederlagen in Folge zum Start in die Saison 2015/2016 gibt Lucien Favre seinen sofortigen Rücktritt bekannt. © imago Seit der Saison 2016/2017 trainiert Lucien Favre den französischen Erstligisten OGC Nizza. © imago Mario Balotelli ist der wertvollste Angreifer von Nizza. Lucien Favre kommt mit ihm gut klar - acht Tore in zwölf Spielen sprechen dafür. © imago Mit seinem aktuellen Club steht er nur auf dem 16. Tabellenplatz und befindet sich nach elf Spielen im Abstiegskampf. © imago

