Fazit der Tiroler Tage von RB Leipzig: Strenger Trainer, gutes Klima, Fitnessprobleme

Wie schnell in den österreichischen Bergen trotz Sonnenschein die Gewitterwolken aufziehen können, bewies Ralf Rangnick am Ende des Trainingslagers in Seefeld. Ein Rückblick auf acht Tage Trainingscamp in Tirol.

Bedingungen

Sonnenschein, perfekter Trainingsplatz, ein Luxus-Hotel ganz für sich allein: Dem Bundesligisten hat es in Seefeld im zweiten Jahr in Folge an nichts gefehlt. Der eigene Koch servierte gesunde Speisen, im Außenpool gab es eine exquisite Aussicht auf die Berge, mit den E-Bikes waren die steilen Serpentinen entspannt zu bezwingen. Größter Pluspunkt: In der Nacht sanken die Temperaturen auf erfrischende 15 Grad Celsius, gut für den Schlaf und die Regeneration zwischen den harten Einheiten.

Integration der Neuzugänge

Rangnick lobte zum Abschluss des Camps die „Gruppendynamik.“ Die beiden Neuzugänge Matheus Cunha und Marcelo Saracchi verbreiten gute Laune und singen gerne. Torhüter Peter Gulacsi sagt über die neuen Teamkollegen: „Die Jungs versuchen sich so schnell wie möglich zu integrieren und die Spielweise zu lernen. Sie haben eine gute Mentalität und werden eine wichtige Rolle spielen in dieser Saison.“ Der dritte im Bunde, Nordie Mukiele, tut sich etwas schwerer und wirkt verschlossener.

Neuer Trainerstab

Wie praktisch drei Co-Trainer sein können, war zu sehen, als Jesse Marsch in Seefeld Standards trainierte, während Robert Klauß und Lars Kornetka mit bei der Europa-League-Quali in Schweden waren. „Bei der Zusammenarbeit im Trainerstab habe ich ein sehr gutes Gefühl. Auch wenn wir das erst richtig sehen, wenn die Saison anfängt“, sagt der Chefcoach. Nach außen wirkt das Quartett harmonisch, jeder hat seine Aufgabe. Im Teamhotel in Tirol saßen sie mit anderen Mitarbeitern des Betreuerstabs am Abend oft entspannt mit einem Getränk zusammen. Keeper Gulacsi sagt über Rangnick: „Er ist einer der strengsten Trainer, mit denen ich in meiner Karriere gearbeitet habe. Gleichzeitig ist das für eine so junge Mannschaft mit so vielen ausländischen Spielern sehr wichtig, dass man so zusammenhält.“

Fitnesszustand

Der physische Zustand des Teams ist Rangnicks größtes Problem. Nach dem 0:3 im Test gegen Huddersfield mahnte er: „Wir müssen uns im Klaren sein, mit dem Kader wie er jetzt beieinander ist, macht es keinen Sinn, auf drei Hochzeiten zu tanzen.“ Von 18 Feldspielern fehlen vier Verletzte. Auf Nordi Mukiele (Zerrung) und Dayot Upamecano ist er richtig sauer: „Die Intensität unseres Trainings setzt körperliche Fitness voraus. Die sie nicht hatten, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, haben eben jetzt Verletzungsprobleme.“ Hinzu kommt, dass die drei WM-Fahrer sowie Marcel Sabitzer nach seiner Schulter-OP, die alle vier erst in Österreich richtig in die Vorbereitung eingestiegen sind, natürlich noch Rückstand haben. In Summe sind das acht Fußballer, mit denen Rangnick nicht wie gewünscht arbeiten kann.

