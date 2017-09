FC Arsenal gegen 1. FC Köln live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

London calling – 25 Jahre mussten die Fans des 1. FC Köln auf diesen Tag warten. Am Donnerstag (21.05 Uhr, live im Sportbuzzer-Ticker) kehrt der FC im Spiel FC Arsenal – 1. FC Köln in den Europapokal zurück. Die Aufgabe, die die Mannschaft von Trainer Peter Stöger zum Start in die Gruppe H in der Europa League erwartet, ist in etwa so schwer wie die im Jahr 1992. Damals gingen die „Geißböcke“ gegen Celtic Glasgow trotz 2:0 im Kölner Hinspiel mit 0:3 im „Paradise“ unter. Dieses Mal treffen sie auf die „Gunners“ mit ihrem Weltklasse-Sturm Alexandre Lacazette (26), Alexis Sanchez (28) und Olivier Giroud (30) sowie dem deutschen Weltmeister-Duo Shkodran Mustafi (25) und Mesut Özil (28).

Der FC reist mit einem 18er-Kader, aber ohne die Profis Christian Clemens, Dominic Maroh und Artjoms Rudnevs nach London. „Wir lassen uns Europa nicht vermiesen“, wollte FC-Keeper Timo Horn gegenüber der Zeitung Express den miserablen Null-Punkte-Start in der Bundesliga ausblenden, „wir lassen uns von drei Wochen nicht das kaputt machen, worauf der Verein 25 Jahre lang gewartet hat. Für uns Spieler ist es das Größte, gegen den FC Arsenal antreten zu dürfen.“

Beim FC Arsenal sieht man die erste Teilnahme an der Europa League allenfalls als Trostpreis. Die Aussicht, sich ungeachtet der Liga-Platzierung mit einem Finalsieg für die Königsklasse der Champions League zu qualifizieren, ist für Trainer-Veteran Arsene Wenger kein Anreiz. „Wir kalkulieren das nicht ein“, sagte der 67-Jährige bei der offiziellen Pressekonferenz zum Köln-Spiel am Mittwoch, „es ist nicht die beste Gelegenheit, in die Champions League zu kommen, sondern nur eine Option. Ich habe schon oft betont, dass es besser ist, sich über die ersten Vier in der Premier League zu qualifizieren.“ Die Nord-Londoner verpassten in der vergangenen Saison nach 19 Jahren erstmals die Teilnahme an der Königsklasse.

​Wie sehe ich das Spiel im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel FC Arsenal gegen 1. FC Köln live. Die Übertragung läuft am Donnerstag ab 21.00 Uhr bei Sky Sport 1 und HD. Reporter in London ist Klaus Veltman. In der Konferenz wird Jörg Dahlmann die Partie aus München begleiten.

​Wird FC Arsenal gegen 1. FC Köln im Free-TV übertragen?

Ja. Die Partie gibt es am Donnerstag live bei Sport 1. Die Übertragung beginnt um 19 Uhr. Kommentator ab 21 Uhr ist Markus Höhner.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel FC Arsenal gegen 1. FC Köln über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja. Bei Sport 1 kannst du das Spiel FC Arsenal gegen 1. FC Köln auch im kostenfreien Live-Stream verfolgen.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel FC Arsenal gegen 1. FC Köln an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.45 Uhr.

