Englischer FA-Cup: FC Arsenal gegen Manchester United live im Stream schauen

Vor Terminstress hat Manchester Uniteds Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer (45) keine Angst. Mit den ,,Red Devils" tritt der Norweger in der Partie des englischen FA Cups FC Arsenal gegen Manchester United (20.55 Uhr) in der 4. Runde an, ehe es am nächsten Dienstag in der Premier League in Old Trafford gegen den FC Burnley geht. ,,Man setzt eigentlich keine Prioritäten, wenn man so einen großen Kader hat", sagte Solskjaer am Mittwoch in der Pressekonferenz zum Spiel, ,,wir werden im Emirates zwei oder drei Änderungen vornehmen, aber das heißt nicht, dass wir eines der beiden nächsten Spiele priorisieren. Das nächste Spiel hat immer Priorität, von daher geht unser Fokus auf das Spiel gegen Arsenal, danach haben wir immer noch drei Tage und damit genug Zeit, um uns für Burnley zu erholen."