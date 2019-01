Mesut Özil 90 Minuten auf der Bank: FC Arsenal gewinnt Derby gegen Chelsea

Der FC Arsenal hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Gunners setzten sich am Samstag zuhause mit 2:0 (2:0) gegen den Lokalrivalen und Tabellennachbarn FC Chelsea durch. Die Franzosen Alexandre Lacazette (14.) und Laurent Koscielny (39.) sorgten mit ihren Toren für den ungefährdeten Erfolg im London-Derby.

Arsenal rückt dank Sieg an Chelsea heran

Ex-Nationalspieler Mesut Özil, den Trainer Unai Emery in der Vorwoche nicht in seinen Kader berufen hatte , kehrte ins Aufgebot der Gunners zurück. Allerdings blieb der 30-Jährige, um den es immer wieder Wechselgerüchte gibt, nur auf der Bank. Bei Chelsea wurde zehn Minuten vor Schluss der vom FC Bayern umworbene U19-Nationalspieler Callum Hudson-Odoi eingewechselt.

Durch den Sieg verteidigte Arsenal in der Premier-League-Tabelle den fünften Platz vor dem punktgleichen Verfolger Manchester United und rückte bis auf drei Punkte an den FC Chelsea heran. Die Blues belegen weiterhin Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.