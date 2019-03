Bundesliga im Liveticker: Der FC Augsburg trifft auf Borussia Dortmund

Diesmal will Borussia Dortmund vorlegen und nach einer kleinen Schwächephase wieder Fahrt aufnehmen in Richtung deutsche Meisterschaft. Zum Auftakt des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga gastiert der BVB am Freitagabend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim FC Augsburg.