Vor Duell mit dem BVB: Jobgarantie für Augsburg-Trainer Baum

Trainer Manuel Baum vom abstiegsbedrohten FC Augsburg hat einen Rücktritt ausgeschlossen. „Definitiv nicht“, antwortete der 39-Jährige am Montag in Augsburg auf eine entsprechende Frage. „Mir liegt der Verein extrem am Herzen, ich versuche jeden Tag, mein Bestes zu geben, das versuchen wir alle zusammen“, sagte Baum zwei Tage nach der 1:5-Niederlage in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg. „Dass in solchen Situationen der Trainer in der Kritik steht, ist das Normalste der Welt.“ Angesichts des „Vertrauensbeweises“ durch die Vereinsführung, werde „nie in Frage kommen, dass ich sage, ich höre jetzt auf“, betonte Baum.