Eigener Berater geht auf Problem-Profi Caiuby los: "Verständnis hält sich in Grenzen"

Beim FC Augsburg möchte man sich eigentlich in aller Ruhe auf die Bundesliga-Rückrunde vorbereiten. Die beginnt für die Schwaben am Samstag mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Die Vorbereitung auf die knifflige Partie gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf wird jedoch von den Streitigkeiten um Mittelfeldspieler Caiuby überschattet. Der 30-Jährige entwickelt sich immer mehr zum Problemprofi und fehlt inzwischen seit Beginn der Winterpause. Rund zwei Wochen ist der Trainingsstart des FCA her - seitdem wartet Trainer Manuel Baum auf seinen Leistungsträger. Nun hat sich neben Caiubys Schwester auch dessen Berater zu Wort gemeldet - mit harscher Kritik am eigenen Klienten.

Seit mehreren Wochen weilt Caiuby in seiner brasilianischen Heimat - offiziell ist das Fehlen zwar mit dem Verein abgesprochen (angegeben werden private Gründe), innerhalb der Mannschaft stößt Caiubys Fehlen jedoch nicht nur auf Verständnis. „Ich weiß nicht, was los ist, und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht", sagte Kapitän Daniel Baier kürzlich. "Wir brauchen Jungs, die mitziehen. Die, die da sind, ziehen voll mit. Das zählt aktuell.“

Caiubys eigener Berater scheint mit den Nerven inzwischen am Ende. "Warum das immer bei Caiuby so ist, ist eine gute Frage. Ich weiß, dass es die Außenwelt interessiert und es nicht nachzuvollziehen ist. Auch mein Verständnis hält sich dazu in Grenzen", erklärte der namentlich nicht genannte Spieleragent bei Sport1. Caiuby steht bei der Agentur ROGON unter Vertrag - genau wie andere Bundesliga-Stars, unter anderem Leipzigs Marcel Sabitzer, Hoffenheims Nico Schulz oder John Anthony Brooks vom VfL Wolfsburg. International vertritt die Firma von Beraterpapst Roger Wittmann unter anderem auch Liverpools Roberto Firmino oder Thilo Kehrer von PSG. "Wenn alle so wären, dann würde Chaos ausbrechen", motzte sein Berater.

Caiuby-Schwester Anichelli: "Er weiß, dass es falsch ist"

Das Trainingslager in Alicante hat der eigenwillige Brasilianer schon verpasst. Weihnachten hatte Caiuby bei seiner Familie in Boa Esperanca do Sul im Bundesstaat Sao Paulo verbracht. Die Augsburger Allgemeine zitiert die Schwester des Bundesliga-Spielers. Anichelli Francisca da Silva berichtet von "imprevisto", also unvorhersehbaren Problemen. Demnach sei Caiuby in einen Sorgerechtsstreit um seinen fünfjährigen Sohn verwickelt. Verifizieren lässt sich das nicht. „Er weiß, dass es falsch ist, aber er versucht auch nicht, sich besser zu organisieren“, sagte die Schwester Caiubys.