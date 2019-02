Bericht: Augsburg-Skandalprofi Caiuby vor Wechsel zu Grasshopper Club Zürich

Dass Caibuy beim FC Augsburg keine Zukunft hat, ist kein Geheimnis. Der Brasilianer beförderte sich zuletzt mit mehreren Fehltritten abseits des Rasens selbst aus dem Kader und wurde beim Bundesligisten freigestellt. Nach Informationen des Schweizer Blick steht der 30-Jährige nun vor einem Wechsel zu Grasshopper Club Zürich - obwohl der Angreifer zuletzt mit einer Rückkehr in seine Heimat geliebäugelt hat.

"Diese Gelegenheit, in den brasilianischen Fußball zurückzukehren, hat unsere Aufmerksamkeit geweckt", sagte Caiuby, der 2008 aus Südamerika nach Wolfsburg gewechselt war, dem Portal UOL Esporte. Nach Angaben der Bild steht nun aber der Transfer nach Zürich kurz vor dem Abschluss. Der Brasilianer soll demnach bereits in der Schweiz zum Medizincheck weilen und schon am Sonntag in der Super League gegen Neuchatel Xamax auf dem Rasen stehen.

Caiuby ohne Rückhalt bei Augsburg

Caiuby weilte in der Winterpause mehrere Wochen in seiner brasilianischen Heimat. Offiziell war das Fehlen zwar mit dem Verein abgesprochen (angegeben werden private Gründe), innerhalb der Mannschaft stieß Caiubys Abwesenheit jedoch nicht nur auf Verständnis. "Ich weiß nicht, was los ist, und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht", sagte Kapitän Daniel Baier vor dem Rückrundenstart. "Wir brauchen Jungs, die mitziehen. Die, die da sind, ziehen voll mit. Das zählt aktuell."

Zuletzt ging sogar die eigene Berateragentur auf Distanz. „Warum das immer bei Caiuby so ist, ist eine gute Frage. Ich weiß, dass es die Außenwelt interessiert und es nicht nachzuvollziehen ist. Auch mein Verständnis hält sich dazu in Grenzen“, erklärte ein namentlich nicht genannte Spieleragent bei Sport1. Caiuby steht bei der Agentur Rogon unter Vertrag – genau wie andere Bundesliga-Stars, unter anderem Leipzigs Marcel Sabitzer, Hoffenheims Nico Schulz oder John Anthony Brooks vom VfL Wolfsburg.

Amtsgericht erließ Strafbefehl gegen Caiuby