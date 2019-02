Elfmeter-Wahnsinn in Augsburg: Finnbogason gegen Mainz mit 25-Minuten-Doppelpack vom Punkt

So befreit man sich aus einer Krise: Der FC Augsburg hat im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 (hier im SPORT BUZZER-Liveticker) das Matchglück auf seiner Seite und nach einer äußerst turbulenten Woche die große Chance, im Abstiegskampf beim ersten Spiel mit Co-Trainer Jens Lehmann einen Big Point zu landen - das Ganze durch zwei Handelfmeter in einer Halbzeit!

Was war passiert? Die erste Szene schon in der achten Minute: Nach einer Augsburger Flanke von Ji reißt der Mainzer Außenverteidiger Daniel Brosinski die Arme hoch und berührt den Ball mit dem linken Arm. Schiedsrichter Sören Storks aus Velen reagiert sofort: Elfmeter! Strafstoß-Experte Alfred Finnbogason tritt an und verwandelt gegen M05-Torwart Florian Müller sicher.