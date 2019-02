Die wichtigste Personalie aus Bayern-Sicht: Torhüter Manuel Neuer (32) meldete sich am Donnerstag fit und wird in Augsburg und wohl auch am Dienstag in Anfield im CL-Achtelfinale beim FC Liverpool zwischen den Pfosten stehen. Niko Kovac will unbedingt Revanche für den ersten Punktverlust in dieser Saison, der die Mini-Krise der Bayern im Herbst einleitete. „Wir werden niemanden schonen", kündigte der 47-Jährige am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Spiel an. Die Augsburger müssen u. a. auf Alfred Finnbogason und Daniel Baier verzichten. Robert Lewandowski ist mit 18 Toren in 13 Spielen der personifizierte Schrecken der Puppenkiste. André Hahn auf Augsburger und David Alaba auf Münchner Seite wären im Falle einer Gelben Karte im nächsten Spiel gesperrt.