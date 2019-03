FC Augsburg gegen den BVB heute live im TV und im Online-Stream sehen

Nach einem Torspektakel im Hinspiel, das der BVB in letzter Minute 4:3 für sich entscheiden konnte, treffen der FC Augsburg und Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) erneut aufeinander. Und für beide Teams steht dabei eine Menge auf dem Spiel: Während die Gastgeber aus Augsburg derzeit auf dem 15. Tabellenplatz rangieren und mit aktuell 18 Punkten Gefahr laufen, auf den Relegationsplatz abzurutschen, sollte Stuttgart am Sonntag zuhause Hannover 96 schlagen, zählt für den BVB jeder Punkt im zunehmend engeren Zweikampf um die Meisterschaft mit Bayern München.

Ob sich FCA und BVB wie am 7. Spieltag im Oktober einen offenen Schlagabtausch liefern, ist fraglich. Damals hätten die Augsburger einen Punkt verdient gehabt, zeigten sich offensivstark und waren zwischenzeitlich sogar in Führung gegangen. Erst in der 96. Minute fiel das entscheidende Gegentor, der bereits dritte Treffer des Spiels von Paco Alcacer, der die 3:4-Pleite aus Sicht des FCA besiegelte. Aktuell sind die Fuggerstädter seit drei Ligaspielen ohne Punkterfolg. Gegen Werder Bremen (0:4), Bayern München (2:3) und zuletzt gegen den SC Freiburg (1:5) musste das Team von Trainer Manuel Baum dabei zwölf Gegentore hinnehmen, während nur drei eigene Treffer gelangen. Mit einem 3:0-Erfolg in Mainz gelang in den vergangenen 14 Spielen nur ein einziger Sieg. Nun sieht der Coach seine Elf gegen den BVB in der Bringschuld. "Das Allerwichtigste gegen Dortmund ist, dass du in den Räumen, wo sie am Ball sind, dran bist", kündigte Baum an. Er und seine Schützlinge wollen der Borussia "keine Zehntelsekunde Zeit zum Spielaufbau" lassen.

Ob das gelingt? Der BVB hofft für das Auswärtsspiel bei den kriselnden und doch unangenehmen Augsburgern zumindest auf die Rückkehr von Marco Reus, der dem BVB seit dem Pokal-Aus Anfang Februar gegen Werder Bremen fehlt. Und dieses Fehlen machte sich bemerkbar: Gegen Hoffenheim und Nürnberg reichte es für die Schwarz-Gelben ohne den 29-Jährigen zuletzt nur zu zwei Unentschieden. Der vorher komfortable Vorsprung auf die Bayern in der Liga schmolz auf drei Punkte. "Wenn er ausfällt, ist das so, als müsse der FC Barcelona auf Messi verzichten", sagte Clubchef Hans-Joachim Watzke kürzlich. Nun setzen die Dortmunder auf die Rückkehr ihres Erfolgsgaranten, der zumindest im Kader gegen Augsburg steht. Ob Reus von Beginn an auflaufen kann, oder als Joker gebracht wird, ließ Trainer Lucien Favre bis zuletzt jedoch offen.

Wie sehe ich das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund live im TV?

Das Heimspiel des FCA gegen den BVB wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus der WWK-Arena. Zum Kommentatoren-Pool von Eurosport gehören, u. a. Matthias Stach, Tobias Fischbek und Robbie Hunke.

Wird die Partie zwischen Augsburg und Dortmund live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Augsburg gegen den BVB ist ab 0 Uhr in den ARD-Tagesthemen und am Samstag ab 18.30 Uhr in der Sportschau im Ersten zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie ab 22.30 Uhr in einer längeren Zusammenfassung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr zu sehen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen den BVB bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel FC Augsburg gegen Borussia Dortmund an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

