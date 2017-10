FC Augsburg gegen Hannover 96 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Der Auswärts-Auftritt der Roten am neunten Spieltag. So könnt Ihr die Partie sehen.

Bei Hannover 96 ist nach zwei Niederlagen in Folge der Alltag eingekehrt. In der Partie FC Augsburg gegen Hannover 96 am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) geht es für die Roten darum, sich im Tabellen-Mittelfeld zu behaupten. „Es ist sicher kein Schlüsselspiel in dieser Saison“, glaubt 96-Trainer André Breitenreiter (44), „es ist erst der neunte Spieltag und meine Mannschaft ist in keinem Spiel chancenlos.“

Konstantin Rausch gelang gegen den FC Augsburg der einzige Doppelpack seiner Karriere. Der Torjubel fiel entsprechend aus. © imago/Eibner

Zuletzt mussten die Hannoveraner in beiden Duellen gegen den FCA jedoch Niederlagen hinnehmen. 96 blieb in der Abstiegssaison 2015/2016 in diesen beiden Spielen jeweils ohne Tor. Bis zu dieser ominösen Spielzeit hatte Hannover nie ein Liga-Spiel gegen die Augsburger verloren. Für FCA-Trainer Manuel Baum (38) ist Hannover „kein normaler Aufsteiger“. In der Pressekonferenz zum Spiel lobte Baum den Gegner: „Sie haben viel Qualität, eine gute Physis und eine klare Spielidee, sind sehr gefährlich in der Balleroberung.“ Und mit Marvin Bakalorz und Niclas Füllkrug kehren zwei zuletzt verletzte Spieler in den 96-Kader zurück. Bei den Augsburgern wackeln Dong-Won Ji und Konstantinos Stafylidis nach muskulären Beschwerden. Definitiv fehlen wird Martin Hinteregger. Der 19-jährige Nationalspieler Österreichs hat gerade eine Fuß-OP hinter sich. Für ihn könnte Kevin Danso in die Startelf der Fuggerstädter rücken.

Ex-Sky-Reporter Rolf Fuhrmann hat für uns die schönsten Stadien der Bundesliga gekürt. © imago/Montage

​Wie sehe ich das Spiel FC Augsburg gegen Hannover 96 im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt FC Augsburg gegen Hannover 96 am Samstag ab 15.15 Uhr live. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 5 und HD. Live-Kommentator ist Roland Evers. Hohen Unterhaltungswert in der Konferenz garantiert Jörg Dahlmann.

​Wird FC Augsburg gegen Hannover 96 im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Augsburg gegen Hannover 96 ist später in der ARD-Sportschau, im Aktuellen Sport-Studio des ZDF sowie in den Tagesthemen der ARD zu sehen.

​Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen Hannover 96 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel FC Augsburg gegen Hannover 96 an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

