FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der Knoten ist geplatzt – mit dem 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg landeten die Wölfe nach sieben Unentschieden in Folge vor der Partie FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) endlich den ersten Sieg unter Trainer Martin Schmidt (50).

Der Schweizer verblüffte am Donnerstag mit einer überraschenden Aussage. „Ich habe keinen Wunschzettel“, sagte Schmidt zum Thema „Winter-Neuzugänge“, „im Moment habe ich für alle Positionen und taktischen Herangehensweisen Spieler.“ Auch Abgänge in der Winterpause sind für den neuen Coach des VfL kein Thema: „Ich denke nicht daran, Spieler wegzugeben oder auszuleihen.“ Das gilt wohl auch für den bislang so enttäuschenden Neuzugang Nany Dimata (20), der bei acht Einsätzen ohne Torbeteiligung blieb. Der belgische Mittelstürmer war im Sommer für 10 Mio. Euro von KV Oostende nach Wolfsburg gekommen. „Der VfL hat richtig Qualität im Kader“, lobt FCA-Trainer Manuel Baum (39) den Gegner, „sie haben mit Didavi oder Gomez Spieler, die jederzeit ein Spiel allein entscheiden können. Aber wir haben ein Heimspiel, werden aggressiv auftreten, früh stören und wollen natürlich gewinnen.“

Erst Wolfsburg, dann Augsburg - die Wechsel-Spieler... Daniel Baier (l.) spielte von 2007 bis 2010 für den VfL Wolfsburg. Daniel Baier wechselte im Januar 2010 zum FC Augsburg. Marwin Hitz spielte von 2008 bis 2013 für den VfL Wolfsburg. Marwin Hitz wechselte im Sommer 2013 zum FC Augsburg. Simon Jentzsch spielte von 2003 bis 2009 beim VfL Wolfsburg. Simon Jentzsch wechselte 2009 zum Augsburg, 2013 beendete der Torhüter seine Karriere. Ja-Cheol Koo spielte von 2011 bis 2014 beim VfL Wolfsburg. Ja-Cheol Koo wechselte 2015 zum FC Augsburg. Caiuby spielte von 2008 bis 2012 beim VfL Wolfsburg. Caiuby wechselte 2014 zum FC Augsburg. Uwe Möhrle spielte von 2006 bis 2008 beim VfL Wolfsburg. Uwe Möhrle (r.) wechselte 2008 zum FC Augsburg. Patrick Platins spielte von 2000 bis 2009 beim VfL Wolfsburg. Patrick Platins spielte von Januar 2008 bis Juni 2008 beim FC Augsburg. Giovanni Sio spielte von 2012 bis 2013 beim VfL Wolfsburg. Giovanni Sio wechselte 2012 zum FC Augsburg. Akaki Gogia spielte von 2004 bis 2013 beim VfL Wolfsburg. Akaki Gogia wechselte 2011 zum FC Augsburg.

Einen Spieler hätte Schmidts Gegenüber Baum sicher noch in seinen Reihen: Paul Verhaegh. Der 34-jährige Abwehr-Routinier ging im Sommer vom FCA für 1,5 Mio. Euro Ablöse zu den Wölfen, war als Kapitän der bayerischen Schwaben zuvor in insgesamt sieben Spielzeiten ein Vorbild an Einsatz und Kampfgeist. „Für mich ist es ein besonderes Spiel“, sagt der Belgier, „ich sehe in Augsburg viele alte Freunde und Bekannte wieder.“ Verhaegh erzielte in 156 Liga-Spielen 19 Treffer und ist hinter Daniel Baier der Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen in Diensten des FC Augsburg.

Die Fuggerstädter konnten in vier von sechs Heimspielen gegen Wolfsburg zu Null spielen. Noch häufiger ohne Gegentor blieben sie in der heimischen WWK Arena in der Bundesliga nur gegen Hertha BSC. Die Statistik in dieser Begegnung ist zumindest in Augsburg total ausgeglichen: zwei Heimsiegen des FCA stehen zwei Remis und zwei VfL-Auswärtserfolge gegenüber. Bei den Augsburgern stehen alle Spieler zur Verfügung. Die Wolfsburger müssen nur auf den noch im Aufbautraining stehenden Sebastian Jung verzichten.

Wie sehe ich das Spiel FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg im TV?

Die Bundesliga-Rechte für die Spiele am Wochenende hält nach wie vor Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg am Samstag ab 15.15 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga und HD. Live-Kommentator in Augsburg ist Hansi Küpper. In der Konferenz am Ball: Markus Götz.

Wird FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg ist später in der ARD-Sportschau, im Aktuellen Sport-Studio des ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

