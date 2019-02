Bundesliga im Liveticker: Der FC Augsburg trifft auf Mainz 05

Den endgültigen Platz von Jens Lehmann verriet Trainer Manuel Baum noch nicht. "Wir haben noch nicht genau über die Aufteilung auf der Bank gesprochen. Ich habe meinen Trainern nur gesagt, ich sitze ja sowieso nicht, der Platz ist eh frei", sagte der Chefcoach von Bundesligist FC Augsburg. Mit dem prominenten Neuzugang Lehmann als Co-Trainer und ohne die suspendierten Caiuby und Martin Hinteregger wollen die abstiegsbedrohten Schwaben am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den FSV Mainz 05 einen Schritt aus der Krise machen.

Nach der vielleicht turbulentesten Woche seiner bald acht Jahre langen Bundesliga-Geschichte liegt der Fokus des Tabellen-15. wieder ganz auf dem Kerngeschäft. "Außergewöhnlich" seien die vergangenen Tage gewesen, räumte Baum ein, aber man habe einen Haken dahinter gemacht. "Wir versuchen alles, dass wir am Sonntag wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen", sagte der 39 Jahre alte Augsburger Trainer. "Ich sehe uns - gerade auch in Heimspielen - in der Bringschuld."