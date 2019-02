FC Augsburg gegen Mainz 05 live im TV und Online-Stream schauen

Das Spiel FC Augsburg gegen den 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) gerät angesichts der turbulenten letzten Woche bei den bayerischen Schwaben fast in den Hintergrund. Es rappelte gewaltig in der Puppenkiste! Erst suspendierte der FCA am Montag die Spieler Caiuby und Martin Hinteregger. Dann präsentierte er am Dienstag Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann (49) als vierten Assistenztrainer von Coach Manuel Baum (39), ehe am Donnerstag der Abschied von Hinteregger zu Eintracht Frankfurt folgte. Puh!

„Unsere Konzentration richtet sich voll und ganz auf das schwere Spiel gegen Mainz", will Manuel Baum den Fokus in Augsburg wieder aufs Sportliche lenken. Beide Teams treffen zum dritten Mal in dieser Saison aufeinander. In der Bundesliga gewann Mainz 05 in der Opel-Arena mit 2:1, im Pokal behielt Augsburg mit 3:2 nach Verlängerung die Oberhand. Trotz der FCA-Misere und winterlichen Temperaturen können sich die Fans in der WWK-Arena auf Tore freuen: In bislang 15 Bundesliga-Duellen zwischen Augsburg und Mainz 05 gab es noch nie ein 0:0.