Augsburgs Manager Stefan Reuter will sich nicht mit Abstiegsszenarien des Bundesligisten befassen. „Wir haben immer gesagt, dass wir wissen, dass es uns einmal erwischen kann. Aber wir wollen nicht über das Thema 2. Liga sprechen, weil unser Ziel ganz klar der Klassenerhalt ist. Wir sind überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen“, sagte Reuter in einem Interview der Augsburger Allgemeinen am Freitag.