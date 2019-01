Augsburg-Profi Hinteregger attackiert eigenen Trainer: "Kann nichts Positives über ihn sagen"

Was ist denn beim sonst so harmonischen FC Augsburg los? Trainer Manuel Baum überrascht nach dem 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach mit harten Aussagen über Schiedsrichter Harm Osmers, attestiert dem Unparteiischen nach einer strittigen Abseitsentscheidung mangelnde Regelkenntnis - und dann fällt ihm sein eigener Spieler Martin Hinteregger nach der zehnten Saisonniederlage in den Rücken!