FC Augsburg: Aufsichtsratsboss Peter Bircks nach Unfall verstorben

Peter Bircks erlag seinen schweren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall in der vergangenen Woche. Der Aufsichtsratschef des FC Augsburg hatte die Führung des damals verschuldeten FCA ab 1990 als ehrenamtlicher Präsident übernommen.

Von 1996 bis 2000 fungierte er dann als Ehrenrat. Seit dem Jahr 2000 war Bircks Aufsichtsratsvorsitzender des FC Augsburg e. V. Im Jahr 2012 übernahm er zusätzlich das Amt des Geschäftsführers Finanzen bei der FC Augsburg GmbH & Co. KGaA. „Peter Bircks hat die Entwicklung des FC Augsburg in den letzten Jahrzehnten wie kein Zweiter erlebt, mitgestaltet und geprägt. Er lebte die FCA-Familie und seine Werte, förderte den Zusammenhalt innerhalb und außerhalb des Vereins in verschiedenen Positionen“, hieß es.