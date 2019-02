Nach der bitteren 1:5-Klatsche im Breisgau folgt nun der nächste schwere Schlag für den FC Augsburg! Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum muss im Abstiegskampf vorerst auf Abwehrspieler Reece Oxford verzichten. In Freiburg sah Oxfrod nach einem groben Foulspiel an Janik Haberer in der Nachspielzeit die Rote Karte. Der Engländer wurde daraufhin am Mittwoch vom Sportgericht des DFB für insgesamt drei Spiele gesperrt.