Chaos beim FC Augsburg: Jetzt spricht Manager Stefan Reuter über Hinteregger, Lehmann & Co.

Der FC Augsburg stand in den vergangenen Tagen im bundesweiten Bundesliga-Fokus - ein Umstand, den der kleine Klub aus Schwaben gar nicht gewohnt ist. Die Gründe waren für Manager Stefan Reuter weitgehend unerfreulich: Erst der lange andauernde Streit um "Schwänzer" Caiuby , der mit der Suspendierung des Brasilianers endete , dann der Zoff um Abwehrchef Martin Hinteregger , der Trainer Manuel Baum in einem BR-Interview hart anzählte und damit seinen sofortigen Abschied aus Augsburg einleitete. Und auch die als Befreiungsschlag gedachte Einstellung von Torwart-Legende Jens Lehmann brachte Augsburg Schlagzeilen ein - wird Trainer Baum damit entmachtet?

Reuter stellte sich der Bild am Sonntag vor dem wichtigen Heimspiel gegen Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr) zum Interview - in dem er die Fans beschwichtigt. "Keine Sorge, wir haben alles im Griff", sagte der Weltmeister von 1990 und Europameister von 1996, der seit 2012 in Augsburg die Verantwortung trägt. Er habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass ihm der Verein entgleite, erklärte Reuter weiter.