FC Augsburg stellt Problem-Profi Caiuby frei: "Gesamtverhalten ist nicht zu tolerieren"

Klare Kante vom FC Augsburg ! Der Bundesligist hat seinen Problem-Profi Caiuby mit sofortiger Wirkung freigestellt und in einer Mitteilung deutliche Worte zu den Verfehlungen des Brasilianers gefunden. Der 30-Jährige war erst vor wenigen Tagen mit massiver Verspätung aus dem Weihnachtsurlaub in seiner Heimat nach Augsburg zurückgekehrt und musste anschließend zum Rapport bei den Klubbossen antreten. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass er sich einen neuen Verein suchen kann.

Caiuby darf beim FCA weiter "separat und einzeln" trainieren

Caiuby, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister wurde und 2014 vom FC Ingolstadt 04 nach Augsburg gewechselt war, erhielt vom FCA das Angebot, "separat und einzeln zu trainieren, das er wahrnehmen kann", hieß es weiter. In seinen viereinhalb Jahren in der Fuggerstadt absolvierte Caiuby insgesamt 113 Spiele, davon 16 in der laufenden Saison. In dieser Zeit schoss er 13 Tore. Immer wieder fiel er jedoch abseits des Platzes mit Verfehlungen auf.