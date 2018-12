FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Sieh an, der VfL Wolfsburg! Mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen sind die Wölfe schon vor der Partie FC Augsburg gegen VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga!

Für diesen Aufschwung gibt es Gründe. Die Wolfsburger gefallen vor allem auswärts. Vier Siege fuhr die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia (52) in fremden Stadien ein, wurde nur zwei Mal besiegt. In der heimischen Volkswagen Arena gelangen hingegen nur drei Siege. Top-Torschütze Wout Weghorst (26) hat mit sechs Treffern seinen Anteil an Platz sechs. Aber: Beim FC Augsburg tun sich die Wolfsburger fast schon traditionell schwer. Der FCA holte aus den letzten drei Duellen gegen den VfL sieben Punkte. In vier der letzten sieben Spiele in Augsburg blieben die Niedersachsen ohne eigenes Tor. Die Augsburger ließen in Berlin beim 2:2 am Dienstag zum sechsten Mal in dieser Saison eine Führung liegen und sind seit sieben Spielen ohne Sieg. Ob Martin Hinteregger nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Hertha-Spiel auflaufen kann, hielt sich FCA-Trainer Manuel Baum bis zum Schluss offen.