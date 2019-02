FC Barcelona nach Clasico-Sieg über Real jetzt gegen Valencia - Final-Duell steht fest 

Im Rückspiel erzielte Rodrigo Moreno in der 56. Minute das entscheidende Tor zugunsten von Valencia. Damit verpasste Betis die Chance auf das Endspiel vor heimischem Publikum. Der Sieger der diesjährigen Copa-del-Rey-Saison wird nämlich am 25. Mai in Sevilla ermittelt. Barca hatte sich am Tag zuvor auch dank einer glänzenden Leistung von Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen mit 3:0 (0:0) im Clasico bei Real Madrid durchgesetzt.