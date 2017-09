FC Barcelona gegen Juventus Turin live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Beim 3:0 gegen Chievo Verona in der Serie A war Weltmeister Benedikt Höwedes (29) bei Juventus Turin nur Reservist . Zum Auftakt in der Champions League in Gruppe D im Spiel FC Barcelona gegen Juventus Turin könnte der vom FC Schalke 04 zur „alten Dame“ gewechselte Abwehrspieler am Dienstag (20.45 Uhr / Live im Sportbuzzer- Ticker ) sein Debüt im Juve-Dress geben.

Das Spiel FC Barcelona gegen Juventus Turin ist ein moderner Klassiker in der Champions League. Beide Klubs duellierten sich zuletzt im Finale 2015 in Berlin und im Viertelfinale der vergangenen Saison. Triumphierte Barca damals in der deutschen Hauptstadt mit 3:1, so war es im letzten Jahr der italienische Rekordmeister, der sich klar durchsetzen konnte. Juventus gewann das Hinspiel in Turin mit 3:0 und ließ beim 0:0 in Camp Nou nichts mehr anbrennen. Im Finale mussten sich die „Bianconeri“ Real Madrid mit 1:4 geschlagen geben.