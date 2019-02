FC Barcelona feiert Lionel Messi - Dreierpack gegen den FC Sevilla

Mit einem Dreierpack hat Superstar Lionel Messi dem FC Barcelona in der spanischen Primera Division fast im Alleingang den 17. Saisonsieg gesichert. Beim 4:2 (1:2) des Tabellenführers traf der 31 Jahre alte Argentinier am Samstag in der 26., 67. und 85. Minute - es waren die Saisontore 23, 24 und 25 für den fünfmaligen Weltfußballer. Zum 4:2 durch Luis Suárez (90.+3) lieferte Messi dann auch noch die mustergültige Vorlage.

Jesús Navas hatte Sevilla in der 22. Minute in Führung gebracht, und dank Gabriel Mercado lagen die Hausherren vor der Pause wieder mit 2:1 vorn (42.). Doch dank Messi drehten die Katalanen die Partie. Titelverteidiger Barcelona hat nach 25 Spieltagen in der Liga 57 Zähler auf dem Konto. Mit Siegen können Verfolger Atlético Madrid (47) und der Tabellen-Dritte Real Madrid (45) am Sonntag den alten Abstand zum Spitzenreiter wieder herstellen.