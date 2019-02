Ter Stegen rettet Barcelona Remis gegen Bilbao - Polster auf Real Madrid schrumpft

Spaniens Tabellenführer FC Barcelona ist am Sonntagabend bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus gekommen. Die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde, der am Tag zuvor seinen 55. Geburtstag gefeiert hatte, hat damit nur noch sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger Real Madrid. Die Königlichen hatten zuvor das Stadtduell gegen Atletico mit 3:1 gewonnen. Bei Barca brillierte der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen mit starken Paraden.

Die letzten Sekunden der Partie spielten die Katalanen in Überzahl, nachdem Oscar de Marcos wegen eines Handspiels Gelb-Rot gesehen hatte. Barcelona hatte mit 67 Prozent Ballbesitz deutlich mehr Spielanteile, kreierte vor 47.557 Zuschauern aber zu wenige gefährliche Situationen.

Der FC Barcelona bedankte sich via Twitter bei seinem Keeper ter Stegen. Bei einer Umfrage nach dem Spiel, wer "Man of the Match" werden soll, ließen die Katalanen ihren Fans keine Wahl.