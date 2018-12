Benjamin Pavard hat nach Ansicht von Rafael van der Vaart nicht die nötige Qualität für einen Wechsel zum FC Bayern. "Man braucht manchmal ein bisschen Glück in seiner Karriere - er ist Weltmeister...", sagte der frühere Bundesliga-Profi des Hamburger SV in der TV-Sendung "Sky90" und verwies darauf, dass der Abwehrspieler des VfB Stuttgart bei der WM "in einer guten Mannschaft gespielt" habe. Große individuelle Klasse spricht van der Vaart dem Franzosen ab: "Für mich ist das ein durchschnittlicher Verteidiger. Durch ihn wird Stuttgart nicht in der Liga bleiben. Wenn er am Ball ist, sehe ich nichts, wo ich denke: Oh, das ist ein Weltmeister."