Konkurrenz für FC Bayern: Tottenham macht bei Adrien Rabiot ernst 

Konkurrenz für den FC Bayern München: Im Werben um PSG-Mittelfeldstar Adrien Rabiot hat ein anderer Klub Ernst gemacht. Premier-League-Verein Tottenham Hotspur habe dem 23-Jährigen in einem persönlichen Gespräch mit Trainer Mauricio Pochettino mitgeteilt, dass man an einer Verpflichtung großes Interesse habe. Das berichtet das gut unterrichtete Portal Paris United. Pochettino war in seiner aktiven Karriere selbst für PSG aktiv und unterhält noch immer enge Verbindungen zu seinem Ex-Klub - genau wie Präsident Daniel Levy.

Der Plan von Tottenham ist denkbar einfach: Die Londoner wollen den 23-Jährigen, der seinen auslaufenden Vertrag an der Seine nicht verlängern wird, mit einer Stammplatzgarantie und einem Handgeld in Millionenhöhe ködern. Rabiot könnte bei den Spurs langfristig als Nachfolger von Mousa Dembélé aufgebaut werden. Der Belgier hatte Tottenham im Winter nach fünfeinhalb Jahren in Richtung China verließ. Offenbar soll Rabiot auch sofort nach London wechseln - ein Wechsel zum FCB wäre aufgrund der personellen Lage in München wohl frühestens im Sommer ein Thema.

So viel würde Adrien Rabiot bei Tottenham Hotspur verdienen

Um Rabiot gibt es bei PSG derzeit massiven Wirbel. Weil der Youngster seinen Vertrag nicht verlängern will, wurde er kürzlich von den Vereinsbossen aus dem Mannschaftstraining gestrichen. Dagegen ging Rabiot gerichtlich vor - und setzte sich gegen seinen Noch-Arbeitgeber durch. Der Franzose berief sich auf Artikel 507 der Liga-Charta. Demnach darf ein Spieler nur "vorübergehend und aus rein sportlichen Gründen" strafversetzt werden. Eine dauerhafte Ausbootung, wie sie von den Klub-Bossen angeordnet wurde, ist nicht mit dem Arbeitspapier eines Fußballprofis vereinbar.

Bei den Spurs, die noch in dieser Transferperiode 21 Millionen Euro für den Spieler investieren würden, winkt Rabiot ein Jahresgehalt in Höhe von 7,5 Millionen Euro - das wären etwa 145 000 Euro pro Woche. Was sagt der Spieler? Rabiot, der von seiner Mutter Veronique beraten wird, möchte PSG auf jeden Fall verlassen - und kann sich auch einen Transfer in die Premier League vorstellen. Allerdings soll er einen Wechsel zum FC Liverpool präferieren. Jürgen Klopp hat auf die Offerte der Spurs allerdings noch nicht reagiert...

Die Entscheidung, seinem Jugendklub (seit 2010) den Rücken zu kehren, sei "fest" und "endgültig", sagte Veronique Rabiot dem Radiosender RTL. Seit dem 1. Januar kann die Familie Rabiot offiziell Gespräche mit anderen Vereinen führen, weil Rabiot in sein letztes Vertragshalbjahr eingetreten ist.