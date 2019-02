Nach Arp-Transfer: Holt der FC Bayern auch Schalke-Pokalheld Ahmed Kutucu?

Der FC Bayern München macht auf dem Transfermarkt Nägel mit Köpfen: Nach dem schon feststehenden Transfer von Stuttgart-Verteidiger Benjamin Pavard haben die Münchner am Donnerstag auch den Wechsel von HSV-Talent Fiete Arp bestätigt. Der 19-Jährige kommt spätestens im Sommer 2020 an die Säbener Straße und kostete den FCB rund drei Millionen Euro Ablöse. Doch damit nicht genug - offenbar fangen die Bayern mit ihrem angekündigten Umbruch gerade erst an.

Das neueste Gerücht betrifft den FC Schalke 04 und seinen erst 18-jährigen Pokalhelden Ahmed Kutucu. Der junge Türke rückte beim Achtelfinal-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf (4:1) überraschend in die Startelf und war mit einem Treffer sowie einer Vorlage entscheidend am Viertelfinaleinzug von S04 beteiligt. Beim FCB soll vor allem Nachwuchschef Hermann Gerland ein großer Fan sein, Kutucu wurde schon zwei Mal vom früheren Co-Trainer des Rekordmeisters beobachtet. Setzt Gerland nun Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf den Transfer an? Die Bild berichtet von einem grundsätzlichen Interesse am jungen Star.

FCB-Interesse? Kutucu unterschrieb am 1. Februar S04-Profivertrag

Angesichts der Sturm-Misere der Schalker (Burgstaller, Embolo und Skrzybski fallen aus, Di Santo wurde verkauft) dürfte Kutucu auch am Samstagabend wieder eine gewichtige Rolle in der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco geben. Um 18.30 Uhr ist Schalke ausgerechnet beim FC Bayern München zu Gast. Das Münchner Interesse hat einen Haken: Kutucu unterschrieb erst am Monatsanfang einen neuen Vertrag bis 2022.

"Es bedeutet mir ungeheuer viel, meinen ersten Profivertrag hier zu unterschreiben: Ich bin in Gelsenkirchen geboren, mein Vater hat hier 33 Jahre als Bergmann gearbeitet und seit der U12 spiele ich für Schalke 04", sagte der 18-Jährige bei der Unterschrift. Die Verbindung zum FC Schalke 04 ist emotional und für ihn eine Herzensangelegenheit. "Für mich kann es nichts Besseres geben als auch künftig in meiner Heimat und in meinem Wohnzimmer spielen zu dürfen." Das klingt nicht nach einem vorzeitigen Abschied.

Schalke verzichtet auf Sturm-Transfer: "Dafür braucht man Geld"

Kutucu ist eine von ganz wenigen offensiven Alternativen Tedescos, denn Schalke verzichtete im Winter auf den Transfer eines Stürmers. „Wir sind ja auch wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Entschuldigung, dafür braucht man Geld", erklärte Manager Christian Heidel bei Sky. Statt einen neuen Angreifer zu verpflichten, holte S04 Außenbahn-Talent Rabbi Matondo von Manchester City für immerhin 9 Millionen Euro. Der Waliser wirbelte gegen Düsseldorf bereits an der Seite Kutucus.

Der Youngster spielt seit 2011 in der Jugend von S04 und erzielte in der laufenden Saison zwölf Tore in der gleichen Anzahl von Einsätzen in der U19-Bundesliga West - ein überragender Wert. In der Bundesliga kam er bislang vier Mal zum Einsatz, immer waren es Kurzeinsätze. In seinen bislang 55 Erstliga-Minuten gelang ihm bereits ein Treffer - kurz vor Weihnachten traf er beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart.