Champions League im Liveticker mit der TSG Hoffenheim und dem FC Bayern

Für den deutschen Meister FC Bayern München geht es am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Champions League um den Gruppensieg. Trainer Niko Kovac und seiner Mannschaft reicht ein Unentschieden bei Ajax Amsterdam. Im Hinspiel trennten sich die beiden Klubs in München 1:1. Platz eins in der Gruppe wäre wichtig, um im Achtelfinale im nächsten Jahr in jedem Fall Topvereine wie Real Madrid oder dem FC Barcelona aus dem Weg zu gehen.

Die TSG 1899 Hoffenheim hofft im letzten Gruppenspiel bei Manchester City auf ein kleines Wunder, um noch in der Europa League weiterspielen zu dürfen. Beim englischen Meister mit Starcoach Pep Guardiola hilft den Kraichgauern am Mittwoch (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) nur ein Sieg weiter, um doch noch Rang drei zu erreichen. Gleichzeitig muss Schachtjor Donezk gegen Olympique Lyon verlieren.