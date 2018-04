Die letzten Meister-Momente der Bayern - und ihr Plan für heute

Manchmal liegt das Gute so nahe. Luftlinie 57 Kilometer sind es zwischen München und Augsburg. Die 80 Kilometer Straße bringt man in rund einer Stunde hinter sich. Also bleibt dem FC Bayern München am Sonnabend genug Zeit, um nach dem Schlusspfiff des Nachmittagsspiels beim FC Augsburg eine spontane Meisterfeier in München zu organisieren – einen Sieg bei 17 Punkten auf den Tabellenzweiten Schalke vorausgesetzt. Und dann hoch die Tassen? Nicht ganz. Höchstens ein Essen bei Starkoch Alfons Schuhbeck. Denn am Mittwoch steht das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla (Hinspiel 2:1) an.

„Sollten wir Meister werden, wird es keine große Feier geben“, bremst Trainer Jupp Heynckes eventuell aufkommende Vorfreude. „In der Kabine gibt es ein Glas Champagner, und damit ist es getan. Wir haben am Sonntag um 10 Uhr Training. Feiern können wir, wenn die Gelegenheit dazu da ist. Da kann man die Sau rauslassen. Die Arbeit ist noch nicht getan. Ich hoffe, dass wir noch einige Aufgaben vor uns haben. “Das ist die Krux an diesen überlegenen Titelgewinnen der Bayern in den letzten Jahren. Sie kommen immer zur Unzeit. Für den Rest der Liga zu früh, für die Münchner in der wichtigsten Saisonphase, wenn es in den K.-o.-Wettbewerben um Sein oder Nichtsein geht. Die Schale als Randerscheinung, höchstens lieb gewonnener Alltag für den Abo-Meister.