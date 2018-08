Der FC Bayern hat einem Wechsel von Stürmer Ante Rebic nach München eine klare Absage erteilt. „Es gibt da nichts zwischen dem FC Bayern und Ante Rebic“ , sagt der neue FCB-Trainer Niko Kovac der Sport Bild. Der Coach ist seit Jahren großer Förderer des Stürmers. In der vergangenen Saison gewannen sie mit Eintracht Frankfurt gemeinsam den DFB-Pokal. Nach dem Kovac-Wechsel zum FC Bayern waren sofort Gerüchte aufgekommen, Rebic könnte seinem kroatischen Landsmann nach München folgen. Diese nahmen nach den guten Leistungen des Angreifers bei der WM in Russland noch mehr an Fahrt auf.

2018/2019: Kylian Mbappé (für 135 Millionen vom AS Monaco zu Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (für 117 Millionen von Real Madrid zu Juventus Turin), Thomas Lemar (für 70 Millionen vom AS Monaco zu Atlético Madrid) © 2018 Getty Images

Der Verbleib von Rebic in Frankfurt ist aber damit keinesfalls gesichert. Auch anderen europäischen Top-Klubs war in den vergangenen Wochen großes Interesse an dem 24-Jährigen nachgesagt worden. Vor allem der FC Sevilla soll sich um seine Dienste bemühen. Die Eintracht will ihren Star unbedingt halten und verwies zuletzt darauf, dass bisher keine konkreten Angebote eingegangen seien. Rebic selbst sieht das offenbar anders. „Ich weiß, dass es konkrete Angebote gibt“, sagte er bei goal.com. Der Rebic-Vertrag in Frankfurt läuft bis 2021.