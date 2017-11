FC Bayern: Kommt Antoine Griezmann?

Christian Früchtl und Josh Kimmich sind schon da - kommt auch Jann-Fiete Arp irgendwann zum FC Bayern? Unser Szenario "Bayern 2022" gibt es in der Bildergalerie. © Getty/imago

Tor - Christian Früchtl (17): Die langwierige Verletzung der aktuellen Nummer 1 macht deutlich: Der FCB braucht einen neuen Neuer! Früchtl gilt als die 1A-Lösung. Der 17-Jährige ist mit dem Weltmeister aufgewachsen und erinnert bereits an ihn. © imago

Tor - Ron-Thorben Hoffmann (18): Neben Christian Früchtl gilt Hoffmann als die Zukunft im Bayern-Tor - vorausgesetzt es gelingt dem Verein, den Youngster langfristig an sich zu binden. In den vergangenen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass Scouts von Juventus Turin, der AS Rom und Feyenoord Rotterdam vorbeigeschaut hätten. Der FCB-Keeper hat in der Youth League einen so starken Eindruck hinterlassen, dass die Roten dem Ganzen mit einer Vertragsverlängerung schnell einen Riegel vorschieben wollen. © imago

Abwehr - Joshua Kimmich (22): Er hat es allen Zweiflern gezeigt: Kimmich ist der legitime Nachfolger von Philipp Lahm. Nimmt er sich ein Beispiel an der Karriere des ehemaligen Kapitäns, könnte ihm eine ähnliche Bayern-Laufbahn bevorstehen. In fünf Jahren wäre Kimmich mit 27 im besten Fußballeralter und könnte die Mannschaft führen. © imago

Abwehr - Felix Götze (19): Dieser Name verpflichtet. Allerdings ist Felix ein ganz anderer Spielertyp als der wendige, technisch versierte WM-Held Mario. Die Stärken von Bayerns aktuellem Götze sind vielmehr in der Defensive zu finden. Robust und hoch gebaut könnte er den Roten auf Sicht weiterhelfen. Er muss jedoch aus dem Schatten seines Bruders hervortreten. © imago

Abwehr - Niklas Süle (22): Der ehemalige Hoffenheimer mag manchmal etwas hölzern daherkommen, doch seine Qualitäten sind unbestritten. "Sie dürfen nicht vergessen, wir haben mit Niklas Süle schon einen Abwehrspieler gekauft, der eine große Zukunft haben könnte", machte Uli Hoeneß kürzlich gegenüber "Eurosport" deutlich. Der Innenverteidiger könnte 2022 der Abwehrchef der Roten sein. © imago

Abwehr - Lars Lukas Mai (17): Ja, mei! Die Bayern wollen in der Zukunft wieder verstärkt auf die eigene Jugend setzen. Insofern wäre Lars Lukas Mai prädestiniert. In der vergangenen Saison fungierte er als Kapitän der B-Jugend-Auswahl. Der Innenverteidiger stand auch bei der U17-EM in allen fünf Spielen in der Startformation. © imago

Abwehr - Marco Friedl (19): Sein Landsmann David Alaba bezeichnet Friedl als seinen "kleinen Bruder". Gut möglich, dass dieser ihm in ein paar Jahren den Rang ablaufen könnte. Auch Friedl fühlt sich auf der linken Abwehrseite zu Hause, Alaba wäre mit dann 30 Jahren aber ebenfalls noch nicht aus dem Rennen. © imago

Mittelfeld - Emre Can (23): Im August 2013 verließ das Eigengewächs den FC Bayern gen Leverkusen, spielt inzwischen beim FC Liverpool. Angeblich soll der Sechser wieder in den Fokus der Roten gerückt sein. Aktuell wäre ein Stammplatz zwar kaum in Reichweite, doch Javi Martínez (29) und Co. spielen nicht mehr ewig. © imago

Mittelfeld - Amadou Diawara (20): Als der defensive Mittelfeldspieler aus Guinea noch beim FC Bologna unter Vertrag stand, waren ihm die Bayern angeblich ganz dicht auf den Fersen. Der Youngster, der über eine unglaubliche Ruhe am Ball verfügt, wechselte jedoch zum SSC Neapel. Ist das nur eine Übergangsstation? Diawara möchte sicherlich nicht bis zu seinem Karriereende in der Serie A aktiv sein. © imago

Mittelfeld - Niklas Dorsch (19): Dass der defensive Mittelfeldspieler bereits im Besitz eines Profivertrages ist, spricht eindeutig für ihn. Für sein Alter wirkt Dorsch schon sehr erfahren. Möglicherweise wäre er eine interne Lösung für die Sechs. Viele Experten sehen in ihm den jungen Toni Kroos. Bis dahin ist es aber noch ein sehr weiter Weg. © imago

Mittelfeld - Leon Goretzka (22): Auch wenn die Entscheidung laut Christian Heidel noch nicht gefallen ist, dürfte Goretzka Schalke 04 im Sommer verlassen. In der Bundesliga käme nur der FCB für den Confed-Cup-Helden infrage. Allerdings könnte der FC Barcelona den Roten einen Strich durch die Rechnung machen. © imago

Mittelfeld - Corentin Tolisso (23): Sein Vertrag läuft exakt bis 2022. Wenn sich der Franzose gut anstellt, könnte er langfristig ein Teil des FC Bayern München sein. Mit 41,5 Millionen Euro gilt er als Rekord-Transfer der Roten. In fünf Jahren wäre Tolisso im besten Fußballeralter. Zwar wird er sich steigern müssen, doch die Verantwortlichen werden diese hohe Ablöse sicherlich nicht bezahlt haben, um ihn kurze Zeit später wieder wegzuschicken. © imago

Mittelfeld - Kai Havertz (18): Hinter diesem Jungspund sind viele Topklubs hinterher. Kein Wunder, schließlich hat es der zentrale Mittelfeldspieler mit 18 bereits zum Stammspieler bei Bayer 04 Leverkusen gebracht. "Der FC Bayern ist für jeden Fußballer ein reizvoller Verein, das ist keine Frage", erklärte der begehrte Kicker Ende September gegenüber "spox.com". © imago

Mittelfeld - Marcel Zylla (17): Inzwischen gehört das Mittelfeld-Juwel der A-Jugend des deutschen Rekordmeisters an. In der vergangenen Saison brachte er es eine Etage tiefer auf starke 23 Scorerpunkte. Im Finale gegen Werder Bremen war er es, der das wichtige 1:0 erzielen konnte. Den Polen sollte man auf der Rechnung haben. © imago

Mittelfeld - Timothy Tillman (18): Ein klassischer Zehner ist im System der Bayern aktuell zwar nicht unbedingt vorgesehen, der Deutsch-Amerikaner könnte ihn aber eines Tages wieder salonfähig machen. Der in Nürnberg geborene Kicker gilt als eines der größten aktuellen FCB-Talente. An der Position wird es nicht scheitern. Tillman kann offensiv so gut wie alles, zur Not weicht er auf den Flügel aus. © imago

Angriff - Julian Draxler (24): "Gute deutsche Spieler sind grundsätzlich immer interessant", hatte Hasan Salihamidzic in Bezug auf Draxler kürzlich noch erklärt. Der PSG-Profi verfügt in Paris zwar über einen Vertrag bis 2021, doch laut "France Football" sind die Roten wieder einmal an ihm dran. Er wäre eine mögliche Alternative für Franck Ribéry auf Linksaußen. Inzwischen spielt Draxler in Paris auf einer defensiveren, zentralen Position - seine neue Vielseitigkeit würde auch den Bayern gut zu Gesicht stehen. © imago

Angriff - Serge Gnabry (22): Zuletzt hatte Gnabry mit einer hartnäckigen Verletzung zu kämpfen. Nach seiner Rückkehr möchte er alles dafür tun, um sich bei 1899 Hoffenheim weiterhin ins Rampenlicht zu spielen. Die Bayern haben den Linksaußen mit einem Vertrag bis 2020 ausgestattet und ihn im Anschluss direkt weiterverliehen. Im beschaulichen Kraichgau soll er den nächsten Schritt machen und dann als echte Verstärkung in die Metropole München kommen. © imago

Angriff - Kingsley Coman (21): Im April zog der FC Bayern die Kaufoption und stattete den Franzosen mit einem Vertrag bis 2020 aus. Seitdem hat er eine richtig starke Entwicklung genommen. Da die Bajuwaren aktuell nach einem Linksaußen fahnden, könnte Coman langfristig auf Rechts in die Fußstapfen von Arjen Robben treten. © imago

Angriff - José Manuel Arnáiz Díaz (22): Laut "transfermarkt.de" hat dieser 22-jährige Spanier einen Marktwert von nur 1 Million Euro. Dennoch sollen neben dem FCB auch die Premier-League-Klubs FC Arsenal und Manchester United Interesse bekundet haben. Erst im Sommer wechselte er vom Zweitligisten Real Valladolid in die B-Mannschaft des FC Barcelona. Viele Experten trauen ihm den Durchbruch zu, allerdings eher bei einem anderen Verein, da die Konkurrenz bei Barça riesig ist. Die Bayern sollen ihn laut "Mundo Deportivo" als Ribéry-Ersatz auf dem Zettel haben. © imago

Angriff - Franck Evina (17): Spieler mit dem Vornamen Franck werden beim FC Bayern grundsätzlich nicht weggeschickt. Der Mittelstürmer ist vergleichbar mit Monaco-Kicker Falcao - körperlich gesehen kein Riese, aber physisch stark und torgefährlich. In der Saisonvorbereitung durfte der 17-Jährige bereits bei den Profis reinschnuppern und erzielte zwei Doppelpacks. © imago

Angriff - Manuel Wintzheimer (18): Kürzlich berief ihn Jupp Heynckes in Ermangelung an Sturm-Alternativen in den Champions-League-Kader gegen Celtic. Irgendwann könnte der hochgewachsene und kopfballstarke Wintzheimer aber mehr sein als ein Lewandowski-Backup. Er ist genau das Gegenteil von Franck Evian. Wer weiß: Vielleicht bilden die Jugend-Spieler in fünf Jahren beim Rekordmeister das kongeniale Sturm-Duo. © imago