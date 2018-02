FC Bayern: Ärger um Arjen Robben - "Jedes Wort ist eines zuviel"

Anzeige

Beim FC Bayern gibt es mal wieder Zoff um "Robbery" - sowohl Arjen Robben als auch Franck Ribéry saßen beim klaren 5:0 gegen Besiktas Istanbul nur auf der Bank. Eine taktische Entscheidung von Trainer Jupp Heynckes, der stattdessen auf Thomas Müller und Kingsley Coman setzte. Ein Plan, der vollends aufging, denn sowohl Müller (SPORTBUZZER-Note 1) als auch Coman spielten richtig stark.

Der 34-jährige Robben war nach dem Spiel trotzdem sauer, weil er nur auf der Bank saß. "Das ist eine schmerzhafte Geschichte. Aber jedes Wort ist eines zuviel", grollte der Holländer, der erst gegen Ende der ersten Halbzeit für den verletzten James Rodriguez eingewechselt wurde. Ribéry kam sogar erst in der 81. Minute ins Spiel, das die Bayern souverän bestritten. "Wenn ich meine Emotionen ausspreche, wäre ich morgen bei "Brazzo" oder Herrn Rummenigge. Ich weiß nicht, was es dann gibt, daher ist es besser nichts zu sagen..."

Jupp Heynckes reagierte prompt - mit einer klaren Ansage. "Dass ein Spieler nicht zufrieden ist, wenn er in einem solchen Spiel nicht von Anfang an spielt, ist normal. Dafür habe ich auch Verständnis. Aber ich mache das, was ich für richtig halte. Punkt."

Heynckes: "Das werde ich so nicht mehr machen"

Heynckes gab Fehler zu, nachdem er das Team gegenüber dem 2:1 am letzten Samstag in Wolfsburg auf neun Positionen (bis auf Ulreich und Coman) verändert hatte: „Es haben einige gespielt, die zehn Tage kein Spiel gemacht haben – das werde ich so nicht mehr machen. Man braucht Spielrhythmus, das hat man gerade am Anfang gemerkt.“

Zur Entscheidung, Robben und Ribéry zunächst auf der Bank zu lassen, sagte der Bayern-Trainer, der seinen 14. Pflichtspielsieg in Serie feierte: „Ich habe vorne viele Optionen und wir haben so viel Qualität, da muss man sich entscheiden. Arjen hat sofort funktioniert, als er reinkam. Auch Franck (Ribéry) in den 20 Minuten. Das ist wichtig, dass sie Spieler, die reinkommen, sofort weiterhelfen.“

Auch ZDF-Experte Oliver Kahn hatte ein Sonderlob für den eingewechselten Holländer parat: „Arjen war für mich mit die spielentscheidende Figur. Er hat sofort Gas gegeben und zwei, drei Gegner auf sich gezogen, er hat enormes Tempo reingebracht – das zieht dann auch die anderen Mitspieler mit.“

Nicht zum ersten Mal Zoff wegen "Robbery"

Nicht zum ersten Mal machen Robben und Ribéry Stunk, weil sie auf die Auswechselbank verbannt wurden. Heynckes-Vorgänger Carlo Ancelotti stolperte auch und vor allem über die Tatsache, dass er beide bei der peinlichen Pleite gegen Paris Saint-Germain nicht von Beginn an einsetzte.

Auch im September gab es Zoff, als Ribéry nach seiner Auswechslung gegen Anderlecht ausrastete und auf der Bank nicht einmal von Sportdirektor Hasan Salihamidzic eingefangen werden konnte. Es war der Anfang vom Ende für Ancelotti.

