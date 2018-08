FC Bayern: Arjen Robben sauer: "Kann das Wort Umbruch nicht mehr hören"

Im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Schalke 04 am 24. März 2010 schlägt beim Stand von 0:0 in der 112. Minute die große Stunde des pfeilschnellen Ballkünstlers. In der eigenen Hälfte setzt er zu einem Solo über zwei Drittel des Platzes an, lässt am Strafraum eine Reihe Schalker Spieler stehen und schlenzt den Ball zum entscheidenden 1:0 selbst in den Winkel. © imago/MIS