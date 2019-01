FC Bayern: Arjen Robben fällt verletzt gegen Hoffenheim aus

Nur noch etwas mehr als eine Woche: Am 18. Januar eröffnet der FC Bayern München die zweite Saisonhälfte der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Mit einem Sieg könnte der FCB in der Tabelle zumindest kurzzeitig auf drei Punkte an Herbstmeister und Tabellenführer Borussia Dortmund heranrücken - doch es gibt Verletzungs-Probleme beim Rekordmeister. Flügel-Flitzer Franck Ribery hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen - und auch sein langjähriger Freund und kongenialer Flügel-Partner fällt aus. Gegenüber Sky hat Arjen Robben nun bestätigt: Auch er fehlt dem FC Bayern gegen Hoffenheim.